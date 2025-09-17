Lorena Romera 17 SEP 2025 - 13:43h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un precioso posado junto a su bebé

Primeras imágenes de Yulen Pereira tras convertirse en padre junto a Jeimy Báez

Yulen Pereira ha compartido la primera foto con su hijo en común con Jeimy Báez. El exconcursante de 'Supervivientes' y esgrimista, ganador de dos medallas en el Campeonato Europeo, ha podido disfrutar de los primeros de vida del pequeño tras lo que parecía un acercamiento de posturas entre la expareja. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que la influencer y el ex de Anabel Pantoja habrían vuelto a distanciarse porque ella "quiere ser madre en solitario".

Conocimos la noticia del embarazo de la exconcursante de 'GH VIP' de manera abrupta. Sin esperarlo, la que fuera pareja de Carlo Costanzia compartía en Instagram unas fotos mostrando su incipiente barriguita. Después, se sentaba en '¡De Viernes!' y confirmaba en un desliz que Yulen Pereira era el padre de la criatura. Aunque él en un primer momento parecía negarlo, después acudía al mismo plató de televisión para reclamar su paternidad y asegurar que quería hacerse cargo del pequeño.

En ese momento, la joven de origen dominicano parecía tener claro que quería ser madre soltera después de unos primeros meses muy complicados para ella, marcados por la negativa del exconcursante de 'Supervivientes'. Pero todo cambiaba con el nacimiento del bebé -del que todavía se desconoce el nombre-. Las informaciones apuntaban a un "cambio de postura" de Jeimy, que permitía a Yulen visitarla en el hospital y conocer a la criatura nada más nacer.

Jeimy y Yulen se distancian tras el nacimiento de su hijo

Tanto es así, que la expareja daba la bienvenida a su hijo de forma oficial a través de las redes compartiendo la misma foto. Un tierno gesto que parecía confirmar que habían acercado posturas. Pero no les ha durado mucho. Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ha dado nuevos detalles en 'El tiempo justo' de la situación que atraviesan los recién convertidos en padres.

"Jeimy quiere ser madre en solitario", ha asegurado. "Se lo ha pensado mejor y no quiere ponerle los apellidos de Yulen a su hijo. Quiere que lo solicite a través de abogados, le ha pedido que se haga una prueba de paternidad y que, si quiere, luche por la paternidad porque ella no se la va a dar", ha señalado. Antes de que esta información saliese a la luz, el esgrimista y exconcursante de 'Supervivientes' compartía en su perfil de Instagram una tierna foto junto a su hijo.

Una imagen, en la que vemos al bebé agarrando con su manita el dedo índice de su papá, con la que demuestra que parece dispuesto a luchar por este reconocimiento. Aunque tenga que ser por vía legal. Lo último que sabemos del que fuera novio de Anabel Pantoja es que se encuentra en Valencia, donde hace algunos meses iniciaba una nueva vida.