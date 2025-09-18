Lorena Romera 18 SEP 2025 - 12:50h.

La modelo ha roto su silencio tras la foto familiar de Terelu Campos con Carlo Costanzia padre en su 60º cumpleaños

Críticas a Terelu Campos por la presencia de Carlo Costanzia padre en su 60 cumpleaños: "Un ataque a Mar Flores"

Compartir







Mar Flores ha roto su silencio tras el polémico posado de Terelu Campos con su expareja, Carlo Costanzia, su hijo y Alejandra Rubio. La imagen de la discordia ha tenido lugar durante la fiesta que la presentadora ha celebrado por su 60º cumpleaños, para la que ha reunido a las personas más importantes de su vida. Tras el revuelo de las últimas horas, la modelo ha compartido una significativa reflexión a través de su perfil de Instagram.

No se habla de otra cosa. La imagen de Carlo Costanzia padre, hijo y Alejandra Rubio acapara todo tipo de titulares. Muchos han entendido este posado familiar como un dardo a Mar Flores, que no ha sido invitada a la fiesta. El aristócrata italiano ha estado dentro de la lista de 140 invitados al 60º cumpleaños de la la exconcursante de 'Supervivientes', que ha escogido el madrileño restaurante Jimmy's para este evento tan especial.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio niega la mala relación de Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia

Y desde anoche la polémica está servida. Ella ya ha dado sus explicaciones. "Él está en mi vida personal y por qué lo voy a evitar. Yo tengo relación con Carlo padre porque es el abuelo de mi nieto. Si yo no tuviera relación con él no, pero no voy a contar mi vida familiar ni la que tengo con él bajo ningún concepto", ha señalado la hija de María Teresa Campos.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio justifica las declaraciones que Mar Flores ha hecho sobre ella

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ahora, la gran ausente en la fiesta ha roto su silencio. Lo ha hecho a través de las redes sociales, lanzando una tajante reflexión que resuena de forma directa tras la polémica generada por este posado. "Para quien esté viendo esto: acércate a la pantalla y escucha. No tienes por qué gustarle a la gente. No tienen por qué amarte. Ni siquiera tienen por qué respetarte. Pero cuando te mires al espejo, más te vale amar lo que ves": estas son las palabras que ha compartido Mar Flores a través de sus stories de Instagram.

"No tienes por qué gustarle a la gente, no tienen por qué respetarte"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Corresponden al aplaudido discurso que dio Sheryl Lee Ralph al ganar el año pasado el premio de la crítica mejor actriz de reparto en una serie de comedia y que ahora le ha servido a Mar Flores para expresar cómo se siente en un momento en el que vuelve a sentirse en el centro de todas las miradas. Especialmente después de que Terelu Campos, Carlo Costanzia padre, su hijo y Alejandra Rubio hayan posado juntos como toda una familia feliz.