Claudia Martínez y Mario González, pillados juntos tras los rumores de ruptura

Rocío Molina 12 SEP 2025 - 14:24h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' han sido vistos en un mismo restaurante y los testigos han advertido que había "buen rollo" entre ellos

Nuevos datos sobre la posible ruptura entre Claudia Martínez y Mario González: "Decepción"

Claudia Martínez y Mario González llevan varias semanas siendo el centro de titulares y de noticias desde que saltasen los rumores sobre una posible ruptura. Muchas han sido las pistas que los exconcursantes de 'Supervivientes' han ido dando sobre su situación: desde la confesión de la influencer sobre que no estaba pasando por un buen momento hasta el momento en el que el madrileño dejó de seguirla a ella en redes. Pero ahora unas imágenes de ellos pillados juntos puede que den un giro de 180 grados a su historia.

Las pistas de este sorprendente reencuentro han venido dadas, sin ninguna intención, por los propios protagonistas a través de sus redes y el periodista Javi Hoyos ha sido el que ha atado cabos con las informaciones que en las últimas horas le han llegado. Los que fueran exconcursantes de 'Supervivientes' han coincidido el mismo día en el mismo restaurante y se les ha visto con "buen rollo", tal como ha revelado el periodista en su canal por lo que le han dicho sus fuentes.

Y es que Mario González ha decidido inmortalizar su clásica visita de los jueves al restaurante 'Fanático', uno de los locales de moda en Madrid y en el vídeo que ha grabado del ambiente ha captado (sin quererlo) de lejos a Claudia Martínez y a las personas que compartían mesa con la influencer.

Este gesto unido a la fotografía que también ha compartido Claudia Martínez en el mismo sitio y con sus acompañantes (todos ellos coincidían en verse en el vídeo que ha subido Mario González) ha sido la prueba más relevante. Según cuenta Javi Hoyos es habitual ver a la pareja en este restaurante y que el hecho de coincidir en el mismo sitio no les importa.

Es más, le han insistido al periodista aquellos que les han visto en directo que hay buen rollo entre ellos y algo de tensión. "Están en ese punto en el que están arreglando las cosas, pero no sabemos qué va a pasar. Por el momento no están juntos de manera oficial", ha incidido Javi Hoyos al no contar con ninguna confirmación de los protagonistas en redes, ni hay otros movimientos que hayan hecho pensar en otra cosa, aunque este gesto dé nuevas esperanzas a los seguidores de la pareja.