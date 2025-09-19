Equipo mtmad 19 SEP 2025 - 17:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte la bonita imagen que Río llevará consigo en la escuela

Patri Pérez explica el significado de ‘Cala’, el nombre de su segunda hija en común con Lester Duque

Patri Pérez ha vivido el primer día de Río en la escuela infantil con las emociones a flor de piel. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha la ocasión para compartir con sus seguidores todos los preparativos antes del gran día y muestra el material que llevará su hijo en la mochila. Emocionada y asustada a partes iguales, la influencer enseña la foto familiar que acompañará a Río en sus primeros días de escuela infantil. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ya confesaba recientemente sus nervios ante la nueva etapa que iba a comenzar Río . Ahora que finalmente se ha hecho realidad, Patri intenta tenerlo todo en orden para el gran cambio, conciliando los preparativos de Río con el cansancio por el embarazo de su segunda hija. La catalana, revisando frente a la cámara que lo tiene todo listo para el primer día de su hijo en la escuela, muestra emocionada la especial foto que llevará Río en su mochila.

“Es la más bonita que tenemos”, confiesa con una sonrisa de oreja a oreja. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no duda en acercar la fotografía a la cámara para que sus seguidores puedan verla bien desde casa. “La hicimos cuando Río cumplió un añito”, añade. La especial fotografía que acompañará a Río en su comienzo escolar cuenta además con la presencia de Lester Duque, expareja de Patri. ¡No te pierdas la imagen dando play al vídeo!

Patri Pérez se plantea la posibilidad de que la escuela de Río publique fotos suyas

Hablando de fotos familiares, la creadora de contenido entra también en un debate sobre el que hasta ahora se había mostrado muy tajante. La escuela infantil solicita a la influencer que tome la decisión sobre si permitirá o no que el centro publique fotos de su hijo Río. “Siempre te puede el sentimiento de mostrarlo”, se sincera Patri. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reflexiona sobre el tema y desvela la decisión final a sus seguidores.

Patri Pérez se sienta frente a la cámara una semana más para compartir, entre emoción y nervios, el primer día en la escuela de su hijo Río. La creadora de contenido desvela todos los detalles sobre el centro escolar y los preparativos que debe dejar en orden antes del gran día. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ opina acerca de la última polémica de Violeta Mangriñán sobre el desarrollo de los niños y desvela si finalmente permitirá que la escuela publique fotos de su hijo. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!