La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre los efectos del embarazo que está sintiendo en esta etapa del proceso

Patri Pérez enseña por primera vez la cicatriz de la cesárea del parto de Río

Patri Pérez regresa para continuar compartiendo todo sobre su embarazo y actualizar sus síntomas durante el segundo trimestre. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega a un nuevo vídeo de su canal, ‘Renaciendo’ en Mediaset Infinity, con mucho de lo que hablar y dispuesta a sorprender a sus seguidores. No solo actualiza sobre su futura segunda maternidad, sino que viene con los últimos cotilleos del mundo del corazón y revela la inesperada confesión que le hizo Mario Casas sobre ella y Lester Duque .

Dejando a un lado los últimos ‘salseos’, de los que viene cargado este nuevo capítulo, la catalana llega para compartir las sensaciones que está experimentando en esta nueva etapa del embarazo en la que se encuentra. Hace unos meses, Patri ya hablaba de los síntomas que estaba sintiendo en comparación a cuando estaba embarazada por primera vez. Hoy regresa para actualizar su estado físico durante esta nueva aventura. “No tengo fuerzas”, comienza sincerándose la influencer.

No todos los síntomas que está experimentando Patri actualmente son los mismos que sintió en su primer embarazo. Sin embargo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de algunas sensaciones que ya vivió a la espera de su primer hijo. “Me pasaba al final del embarazo con Río”, confiesa sobre uno de los efectos del embarazo con los que está lidiando. La influencer se abre en canal sobre todo lo que está sintiendo a nivel físico y compara los síntomas de sus dos embarazos. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

Patri ya ha hablado anteriormente sobre lo difícil que será hacerse cargo de dos hijos a la vez, pero esa dificultad es algo que ya está empezando a sentir antes del nacimiento de su segundo bebé. “Hay veces que ni ceno”, confiesa. Tratando de ser siempre la mejor mamá para Río mientras se adentra en el segundo trimestre de su embarazo, la catalana se sincera sobre cómo está llevando la situación. “Con el peque, siempre le doy de comer primero”, continúa explicando. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Patri Pérez vuelve a un nuevo vídeo de su canal, ‘Renaciendo’ con para actualizar sobre la etapa en la que se encuentra de su segundo embarazo. Además, la creadora de contenido llega con ganas de hablar sin tapujos sobre los últimos cotilleos del mundo del corazón. Patri Pérez desvela la sorprendente confesión que le hizo Mario Casas sobre su relación con Lester Duque, opina sobre la relación de Aitana y Plex ¡Descúbrelo todo dándole play al video!