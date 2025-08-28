Equipo mtmad 28 AGO 2025 - 12:08h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre las dificultades en el sueño de su hijo Río

Patri Pérez actualiza sus síntomas en el segundo trimestre de su embarazo

Compartir







Patri Pérez regresa una semana más a su canal ‘Renaciendo’, disponible en Mediaset Infinity, para seguir compartiendo todo sobre su doble maternidad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre frente a la cámara y comparte los problemas para dormir de su hijo Río. Cada vez más cerca de la llegada de su segunda hija, la influencer muestra su preocupación ante los cambios que debe afrontar y actualiza de su embarazo.

La creadora de contenido pone al día a sus seguidores sobre la etapa del embarazo en la que se encuentra. Tras compartir todos los detalles sobre cómo hará la revelación del nombre del bebé , Patri se adentra a hablar sobre su primer hijo, Río, y las preocupaciones que también mantiene sobre él. El pequeño tiene problemas para dormir y la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha desvelado cómo le afectan a ella. “No puedo más”, declara la influencer.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez revela la inesperada confesión que le hizo Mario Casas sobre ella y Lester Duque

En un momento de su vida lleno de incertidumbre y preocupación, Patri debe encontrar tiempo para atender los problemas de su hijo mayor. A pocos meses de la llegada de su segundo bebé, la influencer hace todo lo que puede y más para preparar la llegada de su hija sin descuidar a su futuro hermanito. “Todavía es muy bebé”, añade. La exparticipante de ‘LIDLT’, desbordada, se abre como nunca y explica las consecuencias de las dificultades en el sueño de Río. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Patri Pérez desvela el tiempo que le queda hasta dar a luz

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez enseña por primera vez la cicatriz de la cesárea del parto de Río

La catalana aprovecha el momento de sinceridad ante la cámara y habla sobre su agobio ante los pocos meses que le quedan hasta dar a luz. Con el parto previsto para el mes de diciembre, Patri confiesa lo rápido que está sintiendo el paso del tiempo. “Este embarazo se me está pasando volando”. La catalana visualiza la llegada de su bebé y no puede evitar pensar que se está quedando sin tiempo para prepararlo todo. “El tiempo corre”, añade nerviosa.

Patri Pérez regresa a su canal para compartir todos los cambios que están a punto de llegar a su vida junto a su segundo bebé. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se para a pensar en lo que le queda por preparar en sus últimos meses de embarazo y se sincera sobre las preocupaciones que le rondan la cabeza. Además de desvelar los problemas de sueño de su hijo Río, la influencer habla de las adaptaciones que tiene que hacer en su casa y de las pocas horas de sueño que tendrá de aquí en adelante. ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!