Berto González 21 SEP 2025 - 18:00h.

Álvaro García, cantante y compositor gaditano de 31 años, es la pareja de Gloria Camila desde principios de 2025

Rocío Flores, emocionada con la sorpresa a Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars': "Te esperamos"

Compartir







Gloria Camila afronta su aventura en 'Supervivientes All Stars' arropada desde fuera por su pareja, Álvaro García, un cantante y compositor gaditano que ha dado un gran salto de visibilidad en los últimos meses. Juntos desde comienzos de 2025, su noviazgo coincide con la etapa profesional más activa de él, que se mudó a Madrid hace dos años para impulsar su carrera musical.

En las próximas líneas repasamos la cronología de su historia común y dibujamos el perfil público de Álvaro: sus raíces familiares en Cádiz, sus inicios ligados al Carnaval, su vínculo con Antonio Orozco y su presente musical.

Una relación que devuelve la ilusión a Gloria Camila

Gloria Camila vive un momento personal lleno de ilusión. Tras romper en octubre de 2024 con David García, con quien mantuvo una relación estable durante cinco años, la hija de Ortega Cano ha rehecho su vida sentimental. Su nuevo compañero es Álvaro García, cantante y compositor natural de Cádiz.

La primera vez que se les relacionó fue en febrero de 2025, cuando la periodista Leticia Requejo adelantó que Gloria Camila había iniciado una relación con el artista. Apenas un mes más tarde, la revista 'Diez minutos' publicaba unas imágenes que confirmaban la noticia: la pareja fue fotografiada en actitud cariñosa en las calles de Madrid. Desde entonces, su historia ha ido consolidándose.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Gloria Camila, que en el pasado protagonizó mediáticas relaciones como la que mantuvo con Kiko Jiménez, ha encontrado en Álvaro García una compañía más tranquila que ha nacido fuera de la televisión. A diferencia de sus anteriores parejas, el joven gaditano está vinculado al mundo de la música y prefiere mantener un perfil público centrado en su faceta artística.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El inicio de esta relación coincide con un periodo de cambios importantes para la colaboradora, que ha vuelto a primera línea mediática al convertirse en concursante de 'Supervivientes All Stars', donde ya ha protagonizado sus primeras polémicas. Mientras ella asume el desafío en Honduras, Álvaro García le muestra su apoyo desde fuera, animándola y celebrando esta nueva etapa vital.

Álvaro García: raíces gaditanas y una carrera en la música

A sus 31 años, Álvaro García ha comenzado a hacerse un hueco en la industria musical española. Nacido en Cádiz, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo personal y artístico, decidió trasladarse a Madrid hace dos años para impulsar de forma más profesional su carrera.

Desde muy joven supo que quería dedicarse a la música. Con apenas 16 años ya escribía letras y participaba en los carnavales de Cádiz, una experiencia que le ayudó a dar sus primeros pasos en el escenario y a desarrollar su estilo. A lo largo de su trayectoria ha buscado un sonido que le represente, combinando influencias del pop urbano con matices aflamencados, fruto de su admiración por artistas como Alejandro Sanz y Manuel Carrasco.

Su último lanzamiento, 'Persona vitamina', se ha convertido en su carta de presentación definitiva. Publicado en febrero de 2025, el tema acumula cifras destacadas: más de un millón de reproducciones en Spotify en su primer mes, se situó en el tercer puesto de los vídeos más virales en España y alcanzó el reconocimiento como "canción de la semana" en Cadena Dial. Para el artista, la canción refleja la importancia de esas personas que llegan a tu vida y lo transforman todo para mejor, ya sean hijos, pareja o familia.

El éxito de este single se suma a otros hitos en su carrera, como su participación en un concurso promovido por Antonio Orozco hace cuatro años. Álvaro García resultó ganador gracias a su versión de la canción 'Hoy', lo que le permitió grabar un tema junto al propio Orozco en Barcelona, una experiencia que fue como cumplir un sueño. En paralelo, ha actuado en escenarios de especial relevancia sentimental para él, como el Carnaval de Cádiz, donde recientemente pudo presentar su proyecto musical ante el público de su tierra. "Volver a Cádiz de esta manera es algo que no olvidaré nunca", escribió en sus redes sociales al compartir imágenes del concierto.

Más allá de su faceta artística, el novio de Gloria Camila es una persona muy familiar. Ha mostrado en varias ocasiones su cercanía con sus seres queridos, hasta el punto de incluir a su abuelo y a sus amigos en algunos de sus videoclips, subrayando la importancia que tienen en su día a día.