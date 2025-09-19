Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Gloria Camila

Rocío Flores, emocionada con la sorpresa a Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars': "Te esperamos"

Rocío Flores
Rocío Flores en el plató de '¡De viernes!'Telecinco
Compartir

Jorge Javier Vázquez le ha ofrecido a Gloria Camila beber un batido de color azul a cambio de recibir una sorpresa y la hermana de José Fernando no ha dudado en aceptar la oferta: se ha bebido un vaso entero del misterio brebaje y, gracias a ello, ha podido ver un vídeo de su madre, Rocío Jurado, y hablar en directo con su padre, Ortega Cano.

Gloria Camila se emociona tras visualizar un emotivo vídeo de Rocío Jurado el día en el que sería su cumpleaños: "Lo necesitaba"
Gloria Camila se emociona tras visualizar un emotivo vídeo de Rocío Jurado el día en el que sería su cumpleaños: "Lo necesitaba"
PUEDE INTERESARTE

Rocío Flores, su sobrina con la que apenas se lleva unos meses de diferencia porque nacieron el mismo año, ha estado siguiendo ese momento por televisión y se ha emocionado tanto como ella al verla llorar con unas declaraciones muy significativas de Rocío Jurado, en las que hablaba con mucho amor de su hija pequeña y comentando en diversos programas de televisión lo felices que eran como familia.

Gloria Camila recibe una lacrimógena llamada de Ortega Cano para honrar el cumpleaños de Rocío Jurado: "Casi no puede hablar"
Gloria Camila recibe una lacrimógena llamada de Ortega Cano para honrar el cumpleaños de Rocío Jurado: "Casi no puede hablar"
PUEDE INTERESARTE

"Aquí muero yo", ha escrito la nieta de Rocío Jurado en sus stories junto a un emoji de la carita que llora de emoción para expresar cómo se ha sentido al ver por televisión a su tía emocionada con ese vídeo. Además, ha querido tener unas palabras para su abuela, que el 18 de septiembre habría cumplido 81 años y que falleció a los 61, en 2006, debido a un cáncer: "Feliz cumpleaños, un beso al cielo hoy y siempre, te amamos".

Rocío Flores, que en unas horas se reencontrará en '¡De viernes!' con Olga Moreno, ha querido también mostrar en su story lo orgullosa que está de su tía, a la que considera más que una tía una hermana por su escasa diferencia de edad y por el hecho de haberse criado juntas en la casa que Rocío Jurado tenía en La Moraleja.

El story de Rocío Flores
El story de Rocío FloresInstagram (@rotrece)

"¡Súper orgullosa de ti y de cómo lo estás haciendo! Te esperamos como ganadora", ha sido el mensaje con el que ha mostrado su admiración por Gloria Camila, a la que desea ver convertida en la ganadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Temas