Ana Carrillo 19 SEP 2025 - 01:42h.

Rocío Flores ha reaccionado a la sorpresa que ha recibido su tía en la tercera gala de 'Supervivientes All Stars'

Olga Moreno comparte la emoción de Gloria Camila por unas significativas declaraciones de Rocío Jurado

Jorge Javier Vázquez le ha ofrecido a Gloria Camila beber un batido de color azul a cambio de recibir una sorpresa y la hermana de José Fernando no ha dudado en aceptar la oferta: se ha bebido un vaso entero del misterio brebaje y, gracias a ello, ha podido ver un vídeo de su madre, Rocío Jurado, y hablar en directo con su padre, Ortega Cano.

Rocío Flores, su sobrina con la que apenas se lleva unos meses de diferencia porque nacieron el mismo año, ha estado siguiendo ese momento por televisión y se ha emocionado tanto como ella al verla llorar con unas declaraciones muy significativas de Rocío Jurado, en las que hablaba con mucho amor de su hija pequeña y comentando en diversos programas de televisión lo felices que eran como familia.

"Aquí muero yo", ha escrito la nieta de Rocío Jurado en sus stories junto a un emoji de la carita que llora de emoción para expresar cómo se ha sentido al ver por televisión a su tía emocionada con ese vídeo. Además, ha querido tener unas palabras para su abuela, que el 18 de septiembre habría cumplido 81 años y que falleció a los 61, en 2006, debido a un cáncer: "Feliz cumpleaños, un beso al cielo hoy y siempre, te amamos".

Rocío Flores, que en unas horas se reencontrará en '¡De viernes!' con Olga Moreno, ha querido también mostrar en su story lo orgullosa que está de su tía, a la que considera más que una tía una hermana por su escasa diferencia de edad y por el hecho de haberse criado juntas en la casa que Rocío Jurado tenía en La Moraleja.

"¡Súper orgullosa de ti y de cómo lo estás haciendo! Te esperamos como ganadora", ha sido el mensaje con el que ha mostrado su admiración por Gloria Camila, a la que desea ver convertida en la ganadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.