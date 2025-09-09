Logo de telecincotelecinco
Adara Molinero se sincera acerca de cómo le ha "ayudado" pasar un año soltera

Adara Molinero es consciente de que a muchos de sus seguidores les ha sorprendido que haya querido regresar a 'Supervivientes All Stars' después de pedirles hace un año que no la salvaran de la expulsión porque deseaba marcharse de los Cayos Cochinos. Es por eso que dejó programado un vídeo antes de viajar a Honduras en el que se sincera sobre los motivos de su decisión y apunta a su soltería como un factor clave, pues le ha permitido conocerse mejor.

"Durante todo este año he estado soltera y eso me ha ayudado muchísimo a conocerme, a darme prioridad, a saber lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir mal, pero ya no hablo de pareja, sino de todo en general", ha explicado la hija de Elena Rodríguez, resaltando así que no haber estado acompañada por una pareja en los últimos meses le ha permitido saber cuáles son sus límites y descubrir que es ahora cuando está bien para vivir al máximo la aventura de 'Supervivientes All Stars'.

Cuando participó en la primera edición de este reality, la influencer era pareja de Álex Ghita, que entró en el programa para mandarle un mensaje de ánimo, pero su relación saltó por los aires tan solo unas semanas después. Desde entonces, la madrileña ha estado soltera, hasta que recientemente fue pillada paseando de la mano por Gran Canaria junto al futbolista Vicente Romero.

La ganadora de 'Gran Hermano VIP' no confirmó el nombre de su nueva ilusión, pero sí que dijo en declaraciones a la web de Telecinco que está feliz con su incipiente relación y que su "amor" va a esperarla para retomar su historia en el punto en el que ahora se ha quedado. Además, en su salto del helicóptero comentó que se lo dedicaba a su hijo en común con Hugo Sierra y a "mi canario".

El compromiso de Adara Molinero con su amor: "Cuando vuelva seguirá nuestra historia"

En su vídeo de Instagram, ha mencionado otro aspecto clave para haber podido volver a participar en un reality es haberse dado cuenta de que se había estado "exigiendo muchísimo", como también lo hacía su entorno: "Yo sé que ellos lo hacían sin ninguna mala intención, pero en cuando yo digo que voy a 'Supervivientes All Stars' ellos me dicen: 'Tienes que superarte, tienes que hacerlo mejor'. ¡Basta!".

