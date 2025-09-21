Supervivientes 21 SEP 2025 - 11:40h.

Tras la expulsión de su madre, Elena Rodríguez, Adara Molinero activa el protocolo de abandono

Vicente Romero, novio de Adara Molinero, reacciona a sus declaraciones en 'Supervivientes All Stars' sobre su miedo a perderlo

Tras la expulsión de Elena Rodríguez, Adara Molinero ha activado el protocolo de abandono en 'Supervivientes: All Stars'. Así lo ha anunciado el presentador Jesús Vázquez durante la gala en directo de este sábado en 'Bailando con las estrellas'. Algo ha sucedido que ha hecho que la que fuera ganadora de 'GH VIP 7' haya activado este protocolo, ¿se plantea seriamente abandonar la aventura después del ajustado duelo que mantuvieron madre e hija ante la expulsión que se vivió este jueves?

¿Por qué ha activado Adara Molinero el protocolo de abandono en 'Supervivientes: All Stars'?

Toda la información al respecto y los motivos que han llevado a Adara Molinero al límite para tomar esta decisión, las veremos este domingo en 'Conexión Honduras' (recuerda, a las 22:00 horas en Telecinco con Sandra Barneda y media hora antes en Mediaset Infinity). Mientras tanto, el programa '¡Vaya fama!' de este domingo irá abriendo boca y emitirá las primeras imágenes inéditas de este protocolo de abandono (a las 13:15h).