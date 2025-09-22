Ana Carrillo 22 SEP 2025 - 17:03h.

La ex de Carlo Costanzia ha revelado que ha decidido que su hijo no lleve el apellido del exconcursante de 'Supervivientes'

Yulen Pereira comparte la primera foto junto a su hijo en común con Jeimy Báez

Jeimy Báez ha tomado la decisión de no inscribir a su hijo en el registro con el apellido de Yulen Pereira, sino únicamente con los dos suyos y apostar por la maternidad en solitario. Así nos lo ha confirmado, en exclusiva, la exconcursante de 'GH DÚO' y exnovia de Carlo Costanzia, que afirma sentirse "en una nube" por la felicidad que siente al haber dado la bienvenida al mundo a su bebé, cuyo nombre todavía no se ha animado a revelar.

Fue Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', el que adelantó en 'El precio justo', programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, que la catalana había decidido no ponerle a su bebé el apellido del esgrimista y "ser madre en solitario". Fue entonces cuando otros compañeros le recordaron que la propia Jeimy había dicho en '¡De viernes!' meses antes que el padre de su hijo era el exnovio de Anabel Pantoja.

"A través de abogados, le ha pedido que haga una prueba de paternidad y que si quiere luche por esa paternidad porque ella no se la va a dar", fue la respuesta que se limitó a dar Pliego, sorprendiendo mucho a los colaboradores presentes en plató, que tan solo unos días antes habían visto que en Instagram Jeimy y Yulen se habían puesto de acuerdo para compartir la foto de su hijo y presentarlo públicamente a la vez.

Ante esta información, desde OUTDOOR nos hemos puesto en contacto con la exconcursante de 'GH DÚO', que ha confirmado las palabras de Pliego y que ha dejado la pelota en el tejado del hijo de Arelys Ramos. "Preguntadle a él por qué he tomado esa decisión", nos ha dicho Jeimy, que meses antes ya había contado en '¡De viernes!' que su ex no se había tomado con ilusión la idea de convertirse en padre cuando le dijo que estaba embarazada tras ser expulsada de la casa de Guadalix de la Sierra, lugar en el que ella misma descubrió que esperaba un bebé.

La que fuera nuera de Mar Flores explicó en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona que la tensión había llegado hasta tal punto que había bloqueado a Yulen en todas las redes sociales, incluido WhatsApp, y que había optado por darle vía libre para que la llamase si se quería interesar por la evolución del embarazo, pero que él nunca levantó el teléfono para preguntarle por el desarrollo del bebé.