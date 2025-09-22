Ana Carrillo 22 SEP 2025 - 06:30h.

La cantante de 'Tú me dejaste de querer' es originaria de Écija, un pueblo sevillano del que está muy orgullosa

El documental de 'La Húngara. Toma que toma' ya está disponible en Mediaset Infinity y es un sueño cumplido para la artista, que ha podido contar su historia en primera persona. Otro de sus sueños es que en su pueblo reconozcan su talento y le pidan fotos cuando pasea por las calles en las que creció.

Así lo contó en 'Viajeros Cuatro', programa en el que hizo un recorrido por su pueblo, Écija, una localidad situada en la provincia de Sevilla, que está situado en el valle del Genil y que cuenta con cerca de 40.000 habitantes. El tour comenzó en la plaza de España de la ciudad, que Sonia María Priego Bárbara, nombre real de La Húngara, contó que allí todos conocen ese espacio como "el salón".

"Écija es la sartén de Andalucía y la tierra de las torres", explicó la cantante de 'Tú me dejaste de querer', centrándose en remarcar las altas temperaturas que se alcanzan en el municipio, al que, de acuerdo con su testimonio, acuden todos los veranos varios reporteros para freír un huevo en la calle y demostrar que hace tanto calor que no se necesita una cocina para prepararlo, solo una sartén y la exposición al sol intenso y a los 46 grados que pueden llegar a alcanzarse.

El municipio también es conocido como "la ciudad de las once torres" por las torres que definen su horizonte y es que por sus calles se encuentran numerosos palacios e iglesias. De hecho, en 1966, fue declarado Conjunto Histórico Artístico. En 'Viajeros Cuatro' La Húngara recordó que su madre trabajaba "limpiando varias escaleras" de diversos edificios de una calle y que cuando era pequeña e iba a buscarla, pasaba siempre por el Palacio de los Palmas, uno de sus favoritos y el lugar en el que se grabó la película 'Bajo el cielo andaluz', protagonizada por Marifé de Triana.

En esas calles llenas de palacios, iglesias y torres creció La Húngara y también sus hijas, que ahora compran en la misma tienda en la que ya compraba su abuela años atrás. Toda la familia sigue manteniendo un vínculo muy especial con el municipio andaluz.