Equipo mtmad 22 SEP 2025 - 11:15h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla de la decisión que ha tomado sobre que la escuela infantil enseñe la cara de su hijo Río

Patri Pérez, muy nerviosa ante el comienzo de su hijo Río a la escuela infantil

Compartir







Patri Pérez comparte con sus seguidores todos los preparativos antes del comienzo escolar de su hijo Río. Repasando que tiene todas las gestiones en orden de cara al gran día, la influencer desvela si permitirá que el centro escolar publique fotos de su hijo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ da todos los detalles sobre la nueva etapa de Río y muestra cómo ha sido su primer día en la escuela infantil . ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La catalana ya ha hablado, en muchas ocasiones, sobre su miedo ante los cambios que está teniendo que afrontar en este momento de su vida. Que su pequeño comience la escuela es un paso muy grande tanto para Río como para su madre, que también debe adaptarse a esta nueva etapa. “Tengo que rellenar esto, para el tratamiento de los datos personales”, explica Patri al mostrar parte del papeleo que debe revisar antes del esperado primer día de escuela.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez explica el significado de ‘Cala’, el nombre de su segunda hija

Entre los trámites que solicita el centro, la creadora de contenido tiene que tomar una importante decisión: si permitirá o no que la escuela publique fotos y enseñe la cara de su hijo. Patri no duda en desvelar, frente a la cámara, qué decisión ha tomado finalmente y sus motivos para hacerlo. “Puede el sentimiento de mostrarlo”, confiesa. Hasta ahora, es conocido que la influencer no mostraba imágenes de Río en sus redes sociales. ¿Cambiará de opinión al tratarse de un ambiente escolar? ¡Haz click y descúbrelo!

Patri Pérez explica por qué decidió no enseñar a su hijo en redes

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Duque se enfrentan por el nombre de su segunda hija

La creadora de contenido, que hasta ahora no quería mostrar el rostro de su hijo en redes, ha querido explicar sus motivos al respecto. “Hay mucha gente que está muy mal de la cabeza”, comienza explicando sobre los usuarios de las redes sociales. Cuándo Río aún era muy pequeño, Patri y Lester decidieron no publicar imágenes suyas a pesar de sus ganas de hacerlo. “Me encantaría enseñároslo, es precioso”, comenta la catalana. Ahora que la escuela de Río ha entrado en juego, la influencer reflexiona sobre sus decisiones del pasado.

Patri Pérez vuelve una semana más a su canal, ‘Renaciendo’, en un momento muy importante para su vida y la de su hijo Río: su primer día en la escuela infantil. Compartiéndolo todo sobre su maternidad, como siempre, la catalana desvela todos los detalles del comienzo escolar de su pequeño. Además, la creadora de contenido enseña la especial foto que llevará Río consigo en sus primeros días y se pronuncia sobre la última polémica de Violeta Mangriñán acerca del desarrollo de los niños en los centros escolares. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!