Ana Carrillo 23 SEP 2025 - 19:11h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha arremetido contra la hija de María José Galera y ha dado su versión de lo que pasó en su relación

Alba García toma una drástica decisión tras confirmar su relación con Manu Vulcán, que ha provocado el estallido de Laura Galera

Manu Vulcán, exconcursante de 'Gran Hermano', ha estallado contra su exnovia, Laura Galera, por hablar del fin de su relación a raíz de que se haya hecho público que está saliendo con otra mujer conocida, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' Alba García, con la que ha pasado unos días en Cádiz en los que se les ha visto de la mano y dándose besos en plena calle.

Lo que dijo la hija de María José Galera en un directo es que el DJ quería falsear discusiones entre ellos para que aumentasen las reproducciones en su canal de mtmad y que pretendía ir a 'La isla de las tentaciones' con un papel. De acuerdo con su versión, como ella no accedía a hacer ningún montaje y, además, había vuelto a trabajar como auxiliar de enfermería y ya no estaba en el foco mediático la dejó por WhatsApp tras ocho días ignorando sus mensajes.

Ante estas declaraciones, Manu se ha decidido a hablar y lo ha hecho también en un directo cuyos fragmentos ha recogido el tiktoker Sergio Ojer. "Se supone que yo soy un buscafamas que solo estoy pendiente a la tele y a las redes... ¿No lo puedes haber contado tú eso antes? ¿Qué pasa, que te molesta que yo haya encontrado a otra persona? ¿Te molesta que esté feliz? Si tú quieres desahogarte tú no te haces un directo, sino que hablas con tu gente", ha comenzado diciendo Manu, acusando a Laura de haber contado su versión por verlo ilusionado con otra chica.

La amiga de Ruvens no solo lo había tachado de ser una persona demasiado interesada por la fama, sino de ser celoso y mirarle el móvil, ante lo que Manu se ha defendido de la siguiente forma: "Se supone que yo soy un tóxico y un celoso... Yo puedo haber tenido fallos, celos y algunas tonterías, pero yo no me considero una persona tóxica ni mucho menos, al revés, pero si tú a mí me cambias versiones mil veces de cosas de tu vida mi cabeza va a pensar más de la cuenta, porque si no eres clara y concisa en ciertos aspectos, perdona que te diga tranquilo no me quedo".

El amigo de Óscar Landa ha ido un paso más allá y ha asegurado que la "tóxica" de la relación era la sevillana, alegando que "todo el mundo vio" que era "insegura" en su paso por la casa de Guadalix de la Sierra y que eso la hacía ser celosa: "Y también es que no permitías verme feliz y mostrabas una cosa en cámara que era totalmente diferente a la realidad".

De acuerdo con su versión, Laura mostraba una versión idealizada de su relación mientras que la realidad era muy diferente, por lo que él quería mostrar cómo eran sus discusiones en su canal de mtmad, no inventarlas para ganar reproducciones: "Es que de eso trata un canal de mtmad, de que todo se graba, si hacemos algo guay se graba, pero si discutimos se graba también. ¡Lo que no puede ser es que estemos en una relación 24 horas discutiendo y tú quieras grabar solo momentos bonitos!".

Ha reconocido que él sí que le dijo que quería ir a 'La isla de las tentaciones' porque le gusta la televisión, pero dice que se quedó ahí y no le ofreció hacer un papel si iban al reality. "Yo más de una vez he estado llorando al lado de esta mujer porque no sabía por qué me trataba de esta manera y le daba exactamente igual, me decía que no podía cambiar, ¡tú a mí no me has pedido perdón en tu vida!", ha sido el estallido final de Manu Vulcán contra su ex, Laura Galera.