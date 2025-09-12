Lorena Romera 12 SEP 2025 - 12:25h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha dejado ver por primera vez tras convertirse en padre junto a Jeimy Báez

La influencer comparte una foto de su hijo en común con Yulen Pereira: "Una semana contigo"

Yulen Pereira se ha dejado ver por primera vez tras convertirse en padre junto a Jeimy Báez. El esgrimista, exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido las primeras imágenes a través de su perfil de Instagram tras estrenar su paternidad con la ex de Carlo Costanzia.

El que fuera novio de Anabel Pantoja pudo estar en el hospital tras el nacimiento de su bebé. Aunque parecía que ese momento no iba a darse por las diferencias que habían existido para la pareja durante los nueve meses de gestación, la influencer "cambió de opinión" y decidió dejar los conflictos a un lado para que el padre de su criatura pudiese estar tras el parto.

Tal es el acercamiento que vivió la expareja durante los momentos posteriores al nacimiento de la criatura -de la que todavía se desconoce el nombre que han escogido-, que decidieron darle la bienvenida con una preciosa foto que compartían los dos de forma conjunta a través de sus redes sociales.

Ahora, precisamente mediante su perfil de Instagram, el ganador dos medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima en los años 2014 y 2024 ha compartido sus primeras imágenes ya convertido en padre. Si bien en estas últimas semanas ha estado algo ausente (y desde el revuelo por la paternidad del bebé de Jeimy Báez redujo notablemente el ritmo de publicaciones), ha sido conocer a su bebé y retomar su actividad en redes con toda normalidad.

El que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha dejado ver muy motivado, entrenando en el gimnasio a máximo rendimiento. Unas imágenes que el deportista de 30 años acompaña junto al emoticono de un candado, que tendrá algún tipo de simbología especial para él. Tras el entreno, Yulen Pereira ha celebrado haber cumplido con sus rutinas con un selfie frente al espejo. Aunque se cubre la cara, está claro que el esgrimista está feliz.

Yulen Pereira y Jeimy Báez, cordialidad tras el nacimiento de su hijo

Algo que confirmaba hace apenas unas horas su madre, Arelys Ramos, que incluso ha llegado a apuntar que su hijo y Jeimy Báez podrían ahora mantener una relación cordial, motivada por el nacimiento de su hijo. "Estamos todos muy felices con el acontecimiento", ha asegurado. "Pues sí", señala acerca de esta cordialidad, "pero es una cosa de ellos".