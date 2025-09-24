Ana Carrillo 24 SEP 2025 - 09:01h.

La participante de 'Bailando con las estrellas' y 'Supervivientes' ha subido a Instagram un vídeo de su hija en común con David Rodríguez

Anabel Pantoja enseña las últimas adquisiciones que ha hecho para su hija Alma: "Estrenando esta fantasía"

Compartir







Anabel Pantoja ha pasado el cumplemes de su hija en común con David Rodríguez separada de ella porque Alma se encuentra en Córdoba con los padres del fisioterapeuta y la exconcursante de 'Supervivientes' está en Madrid por los ensayos de 'Bailando con las estrellas'. Es por es que la ex de Yulen Pereira ha hecho una videollamada con sus suegros para felicitar a su niña y ha querido compartir con sus seguidores de Instagram un fragmento de esa videollamada.

En ella se escucha a su hija decir "mamá" en repetidas ocasiones, lo que ilusiona mucho a la prima de Kiko Rivera, que le pide que no deje de llamarla como también ha hecho su suegra: "Llama a mamá". Otro motivo de emoción para la influencer es que ha visto que su hija, a sus diez meses, ya reconoce al perro de los padres de David Rodríguez pues lo mira cuando le dicen su nombre.

Como siempre hace cuando comparte fotos de su hija, la prima de Isa Pantoja ha tapado con un emoji con forma de corazón la cara de su hija, que no ha mostrado nunca desde su nacimiento el pasado mes de noviembre. "10 meses de tu vida, eres puro amor, te amo", ha escrito encima del corazón para explicarle a sus seguidores el por qué ha querido compartir ese fragmento de la videollamada con su niña.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Esa es la primera publicación de la sevillana después de que la periodista Leticia Requejo haya contado en 'El tiempo justo' que estaría atravesando una crisis con David Rodríguez porque al fisioterapeuta de 28 años no se termina de adaptar a la vida que llevan cuando están en Madrid, especialmente porque cuando va a pasar los fines de semana a la capital tiene que coincidir con Merchi Bernal García, la madre de la influencer, con la que no tendría una buena relación: "No hay comunicación y eso pasa factura en la pareja".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"David no se siente cómodo ni en el entorno de amistades de Anabel ni en su vida de exposición pública", ha asegurado Leticia Requejo, que afirma también que él no se quiere quedar en Madrid porque no ha encontrado en la capital como fisioterapeuta y eso le habría llevado a valorar invertir en el negocio en el que está contratado, una clínica de su ciudad natal en la que trabaja también Mariló, la que fuera amiga íntima de Isabel Pantoja.