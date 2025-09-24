Silvia Herreros 24 SEP 2025 - 18:05h.

Marina García confirma su ruptura con Jesús Sánchez tras semanas de rumores y anuncia su reconciliación

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' rompe su silencio tras el comunicado de Marina García

Compartir







Jesús Sánchez rompe su silencio tras confirmarse su ruptura y posterior reconciliación con Marina García, su pareja desde hace más de diez años. A través de un comunicado, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que en ningún momento quiso pronunciarse sobre los rumores e indicios que apuntaban al fin de su relación con la influencer, se sincera sobre el tremendo bache que han vivido y que llevaba a la pareja a tomar la difícil decisión de separarse.

El de El Viso del Alcor ha explicado los motivos por los que ha estado "guardando silencio" durante "el último mes". Según ha relatado a través de sus historias de Instagram, su intención era "ver cómo iba todo". Además, "por respeto" a Marina, prefirió no pronunciarse a sus indirectas, aunque él mismo lanzase también alguna que otra y diese pistas sobre el delicado momento que tanto él como su pareja estaban atravesando.

PUEDE INTERESARTE El llamativo gesto de Marina García entre rumores de ruptura con Jesús Sánchez

"Dice uno más de la manera en que se va que como llega", asegura el sevillano mientras confirma su ruptura temporal con la creadora de contenido. "Marina y yo decidimos alejarnos el uno del otro", relata en su sincero comunicado. Sánchez recuerda este periodo como "días de lucha corazón contra cabeza, de pensar que 'Tutto passa' y que el tiempo pone todo en su sitio".

La relación de Marina García y Jesús, que dentro de poco celebrarán su undécimo aniversario, está llena de altibajos. No es perfecta y, a lo largo de todos estos años, la pareja ha tenido que hacer frente a numerosos e importantes obstáculos. Este año, sin ir más lejos, los sevillanos han hecho frente a varias crisis.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero lo que siente el uno por el otro es más fuerte que sus diferencias. Por este motivo, han decidido darse una nueva oportunidad. Porque "al final no hay nada como estar en tu hogar".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El empresario, que ha montado varios negocios con Manuel Rodríguez - exnovio de Lucía Sánchez -, reconoce que, a pesar de haber vuelto, aún tienen que "trabajar muchas cosas", "evidentemente". Pese a ello, "lo más importante de todo" para él son las ganas que tienen ambos de que su relación salga adelante:

"Evidentemente queda ahora un proceso y hay que trabajar muchas cosas, pero lo más importante de todo es el querer querer, en este ámbito de la vida y en los demás", ha dicho a sus seguidores, a los que deja claro que a pesar de su reconciliación, aún necesitan pulir y trabajar mucho en su relación.