Laura Galera cuenta qué ha pasado con los regalos de los fans tras la ruptura con Manu Vulcán

Ana Carrillo 24 SEP 2025 - 20:19h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha aclarado qué ha pasado con los regalos de sus fans, dirigidos a su ex y a ella

Manu Vulcán estalla contra Laura Galera y da su versión de lo ocurrido en su relación: "Me decía que no podía cambiar"

Compartir







Laura Galera ha estallado en un directo en sus redes sociales a raíz de que haya salido a la luz que su exnovio y compañero en 'Gran Hermano', Manu Vulcán, está saliendo con Alba García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. La hija de María José Galera ha explicado que la dejó por WhatsApp tras ocho días ignorándola y ha revelado qué ha pasado con los regalos que los fans les enviaron cuando todavía eran pareja.

En el directo, ha puntualizado que no se vieron para devolverse las cosas que cada uno tenía del otro, sino que usaron a Ruvens como intermediario. Fue el amigo de Óscar Landa el que fue a casa de Laura y recogió las camisetas que ella tenía del DJ para llevárselas a él, que le mandó de vuelta una bolsa con parte de los regalos: "Él le dijo: 'No quiero ningún regalo, llévatelos y dáselos'. Y cuando Ruvens vino me dio los regalos y estaban los peluches, las cartas, fotos, menos los viajes".

"Que a mí me da igual porque de todas formas yo esos viajes no los iba a usar porque eran viajes que yo tenía planteado hacer con él y eran viajes que estaban regalados para los dos, para que los hiciéramos juntos, y lo que yo hubiera hecho con esos viajes es pediros que se cancelaran y fin, ni para uno ni para otro, pero no, aunque bueno a mí lo material me da igual", ha añadido Laura, revelando así qué hubiera hecho ella con los viajes que eran de ambos.

PUEDE INTERESARTE Alba García toma una drástica decisión tras confirmar su relación con Manu Vulcán, que ha provocado el estallido de Laura Galera

En redes sociales como X, el antiguo Twitter, se ha generado un debate sobre qué tendría que haber hecho la pareja con los regalos, como también ha habido opiniones encontradas sobre quién está diciendo la verdad acerca de cómo fue su relación y posterior ruptura, ya que él no se quedó callado después de que Laura diera su versión y contó que su relación estaba llena de discusiones y que era ella la que quería mostrar en redes una relación edulcorada, que distaba de lo que en realidad estaban viviendo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por el momento, Manu no se ha pronunciado sobre este asunto de los regalos y tampoco sobre su supuesto enfado en el momento de recibir las cosas que tenía en casa de Laura por parte de Ruvens. Según ella, el DJ pensó que se estaba burlando de él porque no reconoció una de las camisetas que le mandó y ella ha aclarado que se trataba de una camiseta que le regaló, pero que él no se acordaba de ese momento.