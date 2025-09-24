Ana Carrillo 24 SEP 2025 - 22:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado acerca del testimonio que apuntaba a que se había peleado con Mar Torres

En '¡Vaya fama!' se recogió un testimonio de un asistente a un festival celebrado el pasado fin de semana al que también acudieron Laura Matamoros y Mar Torres. De acuerdo con este testigo, las dos influencers se pelearon, dejando a los asistentes que presenciaron la escena anonadados. Varios tiktokers recogieron la información y apuntaron a un posible mal rollo entre ellas porque este verano pillaron a Benji Aparicio, padre de los hijos de la exconcursante de 'Supervivientes', en Ibiza con la ex de Froilán.

Laura Matamoros ha acudido a la presentación de 'Mar en calma', el libro en el que su tía, Mar Flores, habla de su historia vital y no se ha querido pronunciar sobre la no asistencia de su primo, Carlo Costanzia, al evento, pero sí que ha querido desmentir la versión dada por ese testigo contando lo que ocurrió en ese festival. "Dicen que ha habido tortas con Mar Torres, ¿os habéis peleado?", le ha dicho una reportera; un comentario ante el que la hermana de Anita Matamoros ha exclamado: "¡Ay, madre mía! ¡No! La gente habla de más".

"Nos encontramos en un recinto, en un festival, es verdad", ha reconocido Laura, ante lo que Iván García, reportero de 'El tiempo justo' le ha explicado que a él le había llegado que no solo coincidieron, sino que hubo problemas entre ellas que pudieron solucionar con una charla. Ha sido entonces cuando la madrileña le ha dado la razón, pero ha querido matizar que no hubo una gran pelea, sino una conversación: "Hablamos, sí que es verdad, pero no es eso que dicen ni mucho menos".

La hermana de Diego Matamoros no se ha querido extender más sobre el tema pero sí que ha querido dejar claro que no hubo pelea entre ellas. No ha compartido el motivo de su desencuentro ni se ha mostrado dispuesta a extenderse en dar más explicaciones. Por el momento, Mar Torres no ha reaparecido en ningún evento en el que le hayan podido preguntar sobre este enfrentamiento ni se ha pronunciado sobre el tema en sus redes sociales.