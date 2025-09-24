Lidia González 24 SEP 2025 - 09:39h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela los motivos por los que se ha derrumbado en pleno evento

Lucía Sánchez reflexiona sobre la familia tradicional

Lucía Sánchez está enfrentándose a una etapa muy complicada en su vida y ha querido sentarse frente a las cámaras para sincerarse como nunca. Después de hablar sobre el difícil momento vital que atraviesa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe al contar el delicado episodio que ha vivido en la Fashion Week. Lo que, a priori, iba a ser un vlog sobre uno de los eventos más esperados del año, ha acabado convirtiéndose en un reflejo de la situación en la que se encuentra la influencer en este momento.

La que fuera ganadora de ‘Gran Hermano DUO’ está dando muchos pasos positivos en su vida, como el fin de la reforma de su segunda vivienda, que está mostrando a través de su canal de mtmad, ‘Para mí’. Sin embargo, a pesar de encontrarse en un momento tan fructífero de su vida, lo cierto es que hay determinados pensamientos que le sobrevuelan la cabeza que, junto a algunos sucesos que le han ocurrido, le han hecho terminar de explotar. La influencer ha mostrado, sin tapujos, cómo se ha derrumbado en pleno evento.

“No tenía muchas ganas, es moverme en un círculo en el que siento que hay mucha mentira”, asegura la creadora de contenido al hablar de algunos factores por los que no se sentía cómoda durante el acto: “El colmo era estar allí sola”. La gaditana explica todos los motivos por los que no ha podido evitar venirse abajo por completo en su jornada laboral, en la que tenía que llevar a cabo varios compromisos: “Es mi trabajo y yo cumplo”.

Lucía Sánchez cuenta el límite al que ha llegado en la Fashion Week

Más tranquila tras todo lo que ha pasado este fin de semana, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras para contar el límite al que ha llegado en la Fashion Week. Aunque sigue sin poder controlar las lágrimas, la creadora de contenido explica todo lo que vivió y el delicado momento en el que terminó por derrumbarse en plena gala. “Se me caían los lagrimones”, asegura la gaditana al recordar lo sucedido.

Lucía Sánchez regresa una vez más a su canal de mtmad, ‘Para mí’, para explicar todo lo que ha vivido durante el fin de semana, en el que acabó por explotar: “Llamé a mi psicóloga de manera urgente”. La ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’ tiene muy claras las razones por las que ha tocado fondo y se sincera como nunca con sus seguidores. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!