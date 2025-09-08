Pedro Jiménez 08 SEP 2025 - 02:13h.

La tensión está servida. En la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' que hemos vivido en Telecinco este domingo, Marta Peñate y Oriana han protagonizado una tremenda bronca que ha obligado a Sandra Barneda a intervenir. Una bronca que ya durante la parte que ha emitido Infinity media hora antes de que comenzara el realitie ya nos podíamos imaginar que ocurriera: Sandra Barneda le preguntaba a Oriana por Tony Spina y sus lágrimas, y la tensión entre Oriana y Marta Peñate se mascaba en el ambiente, puesto que Oriana estuvo con Tony y la rivalidad que existe entre ellas, sumado a los comentarios que ha lanzado Oriana en redes en más de una ocasión, nos hacía ponernos en lo peor.

Pues bien, Sandra Barneda abría de nuevo el melón esta vez ya en Telecinco, tildando al dúo formado por Oriana y Marta Peñate de "pareja": "¿Cómo que pareja? Me estaba asustando ya...", preguntaba Marzoli. "Hay tensión, por lo que veo", aseguraba Barneda, tras lo que Oriana desvelaba que no le gustó nada la actitud que tuvo Marta Peñate con ella durante el Festval que tuvo lugar en Vitoria la semana pasada cuando se la encontró.

"Me llamó la atención su falta de profesionalidad. Se acercó de repente a decirme ciertas cosas y le dije que yo no discutía si no me pagan. Acto seguido se incorporó y me dijo que me faltaban cojones. Y luego me dijo payasa y se levantó. Está Jorge de testigo", subrayaba Oriana, describiendo al dedillo lo que ocurrió y el origen de esta tensión entre las dos colaboradoras.

Estas palabras hacían estallar a Marta Peñate, que se dirigía a Sandra Barneda: "Te voy a decir una cosa. Esto es un programa de supervivencia y yo vengo aquí a defender a mi pareja", decía la novia de Tony Spina, tras lo que añadía que todo lo que tenga que hablar con ella lo hará fuera y que no ha acudido al plató a hablar con ella. "Yo no discuto, aunque me paguen guapa", era el zasca de Marta Peñate, esta vez dirigéndose directamente a Oriana.

Ambas se enzarzaban en una tremenda discusión y Oriana lanzaba su propia réplica: "Eres una tía que solo buscas problemas constantemente. Tienes un problema fuerte de memoria". Marta, en ese momento, apuntaba que ya le dijo a Oriana que si quería hablar con ella no tenía ningún problema y Oriana saltaba rápidamente: "¡Eres una mentirosa!". "Aunque la choni se vista de seda choni se queda", decía Marta Peñate, con un juego de palabras que se traducía en un golpe directo a Oriana, para después decirla que sabe "poco de supervivencia".

Sandra Barneda, obligada a intervenir

Tras un tensísimo intercambio de palabras, Sandra Barneda se veía obligada a intervenir ante Oriana, que saltaba tras las palabras de Peñate sobre ella asegurando que estaba allí por "los shows que monta" y esta tachaba (a Marta Peñate) de "macarra". "Oriana, regla número uno, cuando la presentadora habla, te callas", eran las tajantes palabras de Sandra Barneda frenando en seco la discusión que se acababa de producir en el plató de 'Supervivientes All Stars'.