Equipo mtmad 23 SEP 2025 - 11:20h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre las primeras impresiones al conocer a un nuevo interés romántico

Oriana Marzoli, protagonista de una impactante noticia en 'El loco amor'

Oriana Marzoli ya está dándolo todo en su tan esperado papel como colaboradora estrella de ‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity. La exconcursante de ‘Supervivientes’ responde emocionada a todas las dudas de sus seguidores junto a Sebastián Gallego, presentador del programa. Ambos dan sus mejores ‘tips’ sobre el amor y confiesan qué es lo primero en lo que se fijan cuando conocen a alguien. Además, ahora que el dating ya ha comenzado, la influencer se adentra en las grabaciones y desvela todos los secretos de ‘El loco amor’. ¡No te lo pierdas!

Como expertos del romanticismo a cargo del nuevo programa de Mediaset Infinity, Oriana y Sebastián se atreven a responder a las preguntas más atrevidas sobre sus experiencias en el amor. Desde que anunciaba su papel en ‘El loco amor ’, la creadora de contenido ha insistido muchas veces en que no hay nadie mejor que ella para aconsejar sobre amor, debido a sus intensas experiencias del pasado. Ahora, demuestra sus conocimientos junto al sevillano, desvelando la importancia de las primeras impresiones al conocer a alguien.

Los influencers no solo confiesan aquello en lo que se fijan primero, sino que explican sus motivos y se adentran a compartir lo que debe tener un interés amoroso para ellos. Además, Sebastián Gallego también se atreve a revelar algunos rasgos que no le gustaría encontrar. “No puedo soportar las manos de jardinería, esas uñas negras…”, declara el presentador de ‘El loco amor’. Ambos desvelan las características físicas que más buscan en una pareja, llegando incluso a coincidir en más de una. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego hablan sobre las segundas oportunidades tras una primera cita

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ aprovecha el momento de confesiones junto a al sevillano para responder sobre dar segundas oportunidades tras una mala cita. “Depende del momento”, responde sin tapujos Sebastián. La creadora de contenido, por su parte, pronuncia un tajante “no” ante la pregunta. Ambos desvelan sus distintas opiniones sobre el tema y confiesan en qué circunstancias serían capaces de dar una segunda oportunidad. “Yo ya no cojo mas migajas”, añade el presentador de ‘El loco amor’.

Oriana Marzoli vuelve una semana más a su canal ‘Algo pasa con Oriana’ tras su estreno como colaboradora estrella del nuevo dating show de Mediaset Infinity: ‘El loco amor’. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ responde a las preguntas más atrevidas sobre amor, desvela cómo es su relación con Sebastián Gallego y opina sobre los conquistadores e inconquistables. ¡Entérate de todo dándole play al video!