Pedro Jiménez 26 JUN 2025 - 09:00h.

El concurso de Tadeo Corrales en 'Los vecinos de la casa de al lado' ha estado marcado, sin duda, por las sucesivas infidelidades que ha cometido sobre Sthefany. Infidelidades que en un primer momento desmentía pero que, posteriormente, múltiples pruebas salían a la luz y le hacían a Sthefany tomar una drástica decisión: no casarse. No obstante, la cubana se lo pensaría, pero -como confesaba- no iba a resultar nada fácil para ella perdonarle. Durante el debate final de 'Los vecinos de la casa de al lado', Tadeo ha roto a llorar después de que Sthefany desvelase en qué punto se encuentra con Tadeo y qué planes tiene en un futuro.

"Ahora tiene que demostrarme. Creo que me ha vuelto a fallar y ha roto la promesa que hicimos", ha señalado una Sthefany que desvela que, tras su paso por 'La isla de las tentaciones', Tadeo y ella se fueron a terapia e hicieron todos los planes de presente y futuro que existen. "Di la cara delante de toda España y confié en él. Me pidió matrimonio delante de toda España... no me imaginaría nunca que nuevamente se me caería todo", confesaba la concursante cubana.

Iban García le pasaba el turno de palabra a Tadeo Corrales, que apenas podía articular palabra: "No quiero hablar... estoy harto ya. Me he equivocado, yo lo sé", ha indicado el andaluz, que rompía a llorar a mares con los ojos totalmente vidriosos. "Ahora mismo no soy lo mejor para ella. Entiendo que necesite sanar y curarse... y valorar si yo soy la persona adecuada para ella. Eso es una decisión que tiene que tomar ella. Es una gran mujer, si no no estaría con ella", ha añadido un Tadeo que reconocía que "la había cagado. Estoy viviendo un infierno interior conmigo porque todavía no entiendo por qué lo hice".

Posteriormente, Tadeo también reconocía que hasta que no le pusieron el vídeo de su infidelidad en Barcelona no contó todo: "Fallé... no fui sincero ni a la primera ni a la cuarta. ¡Lo sé! Me he equivocado. Si me quiere dejar, me dejará. ¡Pero estoy harto ya! No lo tenía que haber hecho".

No obstante, Sthefany confesaba que "el amor no se va de un día para otro": "Voy a tomar la decisión que quiera y sienta... todo el mundo sabe lo real que soy y si la gente me quiere, me apoyará y si no... pues lo siento". Por último, Tadeo, envuelto en un mar de lágrimas, le dedicaba unas últimas palabras a Sthefany: "Tomes la decisión que tomes, siempre quiero lo mejor para ti. Lo único que quiero es que seas feliz. Pase lo que pase te voy a respetar y apoyar en lo que haga falta. Me vas a tener siempre pase lo que pase".

Lo que está claro es que, en estos momentos, 'Los vecinos de la casa de al lado' llega a su fin y la relación entre ambos concursantes parece estar rota. Será el tiempo el que dicte sentencia.