Lorena Romera 24 SEP 2025 - 12:51h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha sido operada de urgencia por la enfermedad que sufre desde hace meses

El complicado diagnóstico médico de la exnovia de Zeus Montiel: "Estoy viva, pero es bastante grave"

Susana Bianca ha pasado por quirófano de urgencia una tercera vez. La que fuera concursante de 'GH VIP' ha compartido una publicación a través de su perfil de Instagram, con imágenes en la que la vemos ingresada en el hospital, tumbada en la camilla y con una vía intravenosa. Un post en el que habla de los problemas de salud que ha estado sufriendo estos meses.

Es la tercera vez que la ex de Zeus Montiel es operada por este problema de salud que le diagnosticaban en el mes de abril. En ese momento, la influencer hablaba de algo "bastante grave", pero no le ponía nombre a su enfermedad. Y sigue sin hacerlo. Aunque la modelo 'curvy' se va abriendo cada vez más y lo va naturalizando, la joven de 30 años sigue sin entrar en detalles concretos de lo que le está ocurriendo.

Aunque le tocaba pasar por quirófano en octubre, que era cuando tenía programada la operación, tras su última revisión, Susana Bianca recibía la noticia más complicada de todas: tenía que ser operada de urgencia. "La vida puede cambiarte en un segundo, y a mí me ha vuelto a pasar. No está siendo nada fácil, pero si hoy comparto esto es porque ya estoy algo mejor, más preparada para contarlo, sacarlo y seguir adelante", ha reconocido la exconcursante de 'GH VIP', amiga de Jessica Bueno.

"Hace tiempo que convivo con complicaciones de salud. En abril tuve mi primera operación. Fue duro, doloroso… aunque no entré en detalles, decidí compartirlo con ustedes. Luego, cuando parecía que estaba mejorando, tuve que volver a quirófano, esta vez en dos fases. La recuperación fue lenta, pero sorprendentemente lo llevé con fuerza y con una gran sonrisa, intentando quedarme siempre con lo positivo", ha contado Susana Bianca, hablando por primera vez de este proceso.

Según cuenta, le habían dicho que solo quedaba la tercera operación, que estaba programada para octubre. "Pero esta semana pasada, en mi revisión médica, llegó el golpe inesperado: no habría solo una tercera y última, sino también una cuarta operación. Y quién sabe si más. De un día para otro me tocó volver a quirófano antes de lo previsto", señala la modelo, que se ha desahogado con sus seguidores, que se han volcado con ella con mensajes de ánimo.

"No voy a negar que me quedé en shock… Tener la ilusión de mejorar y, de repente, volver atrás, duele. Y más aún cuando sabes muy bien al dolor que te enfrentas. Aun así, aquí estoy. Dolorida, pero de pie. Cansada, pero con esperanza. Triste, pero orgullosa de la fuerza que he descubierto en mí. Porque si algo me ha enseñado este proceso es que soy mucho más fuerte de lo que nunca imaginé", reconoce la que fuera pareja de Zeus Montiel, que ha compartido imágenes de su ingreso hospitalario.

Además, Susana Bianca se siente feliz por "no haberse hundido, de haber elegido sonreír, confiar y agradecer". Y es que es en estos momentos cuando la exconcursante de 'GH VIP' se da cuenta de lo que realmente tiene valor en la vida. "Lo importante es estar viva y seguir adelante. Y aunque mi cuerpo se canse, mi alma sigue llena de fuerza", expresa la influencer y modelo 'curvy'.