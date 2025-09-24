El primo de Gloria Camila no da crédito ante las declaraciones de Gema Aldón en su entrevista en 'El tiempo justo': Aquí su reacción

Además de hablar sobre la reciente muerte de Michu y de los desencuentros con su madre Ana María Aldón y Rocío Flores, Gema Aldón profundizó en 'El tiempo justo' en el tema de las tensiones con Gloria Camila, narrando el episodio que marcó un antes y un después en su relación.

Fue en esta parte de la entrevista donde dejó ciertas declaraciones a las que hoy reacciona el primo de la superviviente, Chema Esteban, en el programa. ¿Quieres saber cuál es su opinión al respecto? ¡Aquí te lo contamos!

El primo de Gloria Camila, molesto con las declaraciones sobre su prima

"Me arde un poco la sangre", es la primera reacción de Chema Esteban al escuchar la entrevista de Gema Aldón. Aunque no quería hablar sobre el tema, confiesa, no puede dejar escapar la oportunidad de desmentir una de las declaraciones de la entrevistada: "Antes de que entrase en la familia Ana, no había ningún problema. Todos nos llevábamos súper bien, teníamos buena relación y nadie ha venido a arreglar nada, para empezar".

Por otra parte, critica la actitud de la hija de Ana María Galdón: "Puede decir lo que quiera porque, al final, me parece ventajista lo que está diciendo estando allí Gloria, que no puede contestar".