25 SEP 2025 - 11:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' descubre cómo es el rostro de su bebé

Fiama Rodríguez aclara si ha habido cambios en su relación con Marcello Falzerano por el embarazo

Fiama Rodríguez está cada vez más cerca de dar la bienvenida a su primer hijo en común con su marido, Marcello Falzerano. Ahora que tiene claro cómo se va a llamar nombre , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ pasa unos días con su familia en Gran Canaria y se somete a una ecografía 5D en la que enseña a su bebé. La influencer ya se encuentra ultimando detalles y acudiendo a las últimas visitas médicas, compartiéndolo todo a través de su canal, ‘Ya eras todo’. ¡No lo pierdas en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no duda en llevar consigo la cámara para que sus seguidores puedan acompañarla en todo momento durante la ecografía. Después de tomar la difícil decisión sobre cómo será su parto , la canaria continúa con las últimas revisiones y preparativos antes de conocer a su primer hijo con el italiano. “Tiene unos mofletes...”, declara con ternura al ver el rostro de su bebé. Con el nombre ya escogido, Fiama acude a una ‘eco’ 5D que le permite conocer en detalle el aspecto de su pequeño.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ rebosa de emoción al poder conocer de antemano el rostro de su futuro hijo. En una videollamada, ya que no pudo estar presente en la visita médica, Marcello también conoce el aspecto de su bebé. “Ha abierto la boquita”, le van relatando al futuro papá a través del teléfono. La ecografía 5D ofrece una imagen tan detallada del hijo de la pareja que casi pueden imaginarse teniéndolo ya entre sus brazos. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

Las primeras opiniones sobre el nombre del bebé de Fiama Rodríguez

Cuando asistían a la visita médica que les ha permitido conocer la carita de su bebé, Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano ya tenían elegido el nombre de su futuro hijo. Con casi todos los preparativos cerrados antes de la llegada del pequeño al mundo, la influencer está pasando también por las últimas revisiones para el control del embarazo. “Ya sabemos el nombre y nos gusta mucho”, le confiesan los profesionales a cargo de la ecografía 5D a la que se ha sometido. ¡Descubre cómo se llamará el pequeño en el capítulo completo!

Fiama Rodríguez vuelve a un nuevo capítulo de ‘Ya eras todo’ con el gran anuncio que sus seguidores estaban esperando: el nombre de su futuro hijo. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela por fin el nombre que han escogido ella y su pareja, Marcello Falzerano, y comparte cuál será la fecha del parto. Además, tras someterse a la 'eco' 5D, la influencer también explica si el bebé ya se encuentra colocado o no. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!