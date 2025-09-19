Lorena Romera 19 SEP 2025 - 11:23h.

La influencer ha compartido unas palabras que hay quien ha entendido como un ¿dardo a Kiko Rivera?

Irene Rosales ha compartido un vídeo en el que la vemos disfrutando de una noche de fiesta. La joven de 34 años, de Ginés, Sevilla, está celebrando su soltería por todo lo alto. Muy ilusionada y sonriente, la exmujer de Kiko Rivera se ha dejado ver en un concierto, a hombros de un amigo. Unas imágenes que ha acompañado con una llamativa reflexión, en las que asegura que es momento de "bailar con otros zapatos", unos "que no ahoguen cuando quiera dar sus pasos".

Lo cierto es que muchos han entendido estas palabras como un dardo a Kiko Rivera. Otros, en cambio, apuestan a que simplemente ha sido la elección de una canción que para ella ahora resuena de manera especial. Lo que ha ocurrido ha sido que la exconcursante de 'GH DÚO' ha disfrutado de una noche en lo que parecen unas fiestas municipales.

Risas, momentos de complicidad, bailes y mucha música. A hombros de quien será un muy buen amigo suyo, Irene Rosales se ha desinhibido y se ha olvidado de todos sus problemas. La madre de Ana y Carlota, de 7 y 10 años, respectivamente, ha compartido este vídeo para hacer partícipe a sus seguidores de que, a pesar de que su vida ha dado un giro de 180º, también hay momentos de plena felicidad como este.

Unas imágenes que la creadora de contenido ha acompañado con una canción que ha llamado imperiosamente la atención. Se trata de Déjala que baile, la colaboración que lanzaron en 2018 Alejandro Sanz y Melendi. El fragmento que Irene Rosales ha escogido dice así: "Ella no es la princesa delicada que ha venido a esta fiesta a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile, con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos".

¿El dardo de Irene Rosales a Kiko Rivera?

Ese "bailar con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos" es lo que un sector de sus seguidores han interpretado como un posible dardo a Kiko Rivera. Como si ahora Irene Rosales se hubiese liberado. Otros, en cambio, creen que tan solo se trata de la elección de una canción. Algo meramente casual, sin ningún tipo de trasfondo.

"Mi vitamina", comenta la andaluza junto a estas imágenes que transmiten buen rollo e infinita diversión. Momentos que la exnuera de Isabel Pantoja aprovecha para recargar pilas y continuar recomponiendo su vida tras este varapalo sentimental.

Lo que está claro es que, tras la ruptura sentimental, que se produjo tras once años de relación, nueve de matrimonio y con dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales están haciendo todo lo posible por mantener una buena comunicación entre ellos. Es más, hace apenas unos días, el exmatrimonio se deja ver juntos por primera vez tras la ruptura, acompañando a su primogénita en su primer día de colegio.