Ana Carrillo 25 SEP 2025 - 18:39h.

La exconcursante de 'Operación Triunfo' ha desmentido haber tenido una relación sentimental con Miguel Ángel Silvestre

Nerea Rodríguez, participante de 'Bailando con las estrellas', se ha pronunciado por primera vez acerca de su vínculo con el actor Miguel Ángel Silvestre después de que Laura Fa y Lorena Vázquez dijeran en su podcast, 'Mamarazzis', que habían tenido "una noche de pasión" en Ibiza este verano y que llevaban tiempo "gustándose" pero que no había sido hasta hace unas semanas cuando ambos se quedaron solteros y pudieron verse en la isla pitiusa.

La que fuera concursante de 'Operación Triunfo' ha acudido al estreno de 'Cabaret' en Madrid junto a su compañero de 'Bailando con las estrellas', Genís Beltrán, y le ha asegurado a una reportera de 'Europa Press' que está soltera y que no es cierto que mantenga una relación con el actor de 'Sin tetas no hay paraíso': "No somos pareja, no tengo tiempo para parejas porque estoy trabajando muchísimo, estoy soltera y estoy feliz".

"¿Fue un amor de verano?", le ha preguntado entonces la periodista; algo que la catalana también ha negado: "Tampoco". "¿Un rollete de verano?", insistía la reportera; pero Nerea lo ha seguido negando y lo único que ha dado por cierto es que se conocen porque mantienen una relación de amistad: "Somos amigos, eso sí. Él es una persona maravillosa, yo le tengo muchísimo aprecio y muchísima admiración [...] Para mí es un honor ser su amiga y compartir momentos con él porque obviamente nos conocemos".

Nerea Rodríguez, sobre Miguel Ángel Silvestre: "Él es una persona maravillosa, yo le tengo muchísimo aprecio"

"Está en el corazón de todos porque le hemos en la pantalla contando historias que nos han llegado a toda España", ha recalcado la compañera de Anabel Pantoja, mostrando que solo tiene buenas palabras para el actor, al que admira profundamente pero con el que asegura que no tiene una relación sentimental ni la ha tenido este verano.

"Cuando salen estos rumores se me pasa por la cabeza que la gente tiene muy pocas cosas que hacer, es sacar las cosas de contexto, pero vuelvo a decir que yo estoy bien, que estoy soltera y que no somos pareja", ha subrayado Nerea Rodríguez, que ahora solo piensa en dar lo mejor de sí misma cada sábado hasta que la audiencia se lo permita en 'Bailando con las estrellas'.