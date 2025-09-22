Silvia Herreros 22 SEP 2025 - 15:03h.

Irene Rosales cierra una etapa y se prepara para su nueva vida sin Kiko Rivera

El exconcursante de 'GH Dúo' abre las puertas de su nueva casa tras separarse de Irene Rosales: "Quiero que mis hijos la disfruten"

Irene Rosales dice adiós al verano y da bienvenida a una nueva etapa sin Kiko Rivera. La exconcursante de la primera edición de 'Gran Hermano Dúo' hace balance del que ha sido su último verano casada con el hijo de Isabel Pantoja. Unos meses "diferentes" en los que se ha gestado su ruptura y de los que la sevillana ha querido despedirse a través de las redes.

Aunque la noticia de su separación no se conociera hasta finales de agosto, la decisión de poner fin a su matrimonio se habría tomado y meditado bastante antes. Y aunque poco antes se podía ver a la familia Rivera Rosales disfrutando de unas felices y aparentes románticas vacaciones, lo cierto es que Irene ha viajado y hecho más planes con sus amigas en los últimos meses que con el que fuera su marido.

Mientras él se desahoga desde su casa nueva y asegura estar componiendo una canción para "expresar lo que siente" tras su ruptura, Irene

Con motivo de la llegada del otoño, la influencer ha querido compartir con sus seguidores un 'recap' de su verano más atípico; un verano lleno de viajes y escapadas, de momentos de reflexión e introspección y marcado por su ruptura.

"Hoy le damos la bienvenida al otoño, cerrando un verano diferente", escribe la de Gines - localidad situada en el Aljarafe sevillano -. Irene acompaña su vídeo con el tema Viajando por el mundo, de Karol G. Una canción en la que se puede escuchar a la colombiana haciendo una oda a la vida y al carpe diem:

"Viajando por el mundo me encontré / cosas hermosas que antes no veía / personas que disfrutan un amanecer / y las cosas sencillas que nos da la vida. // Es un regalo despertarse/ andar por ahí diciendo "buenos días" / y ni pa' qué preocuparse / si nada nos llevamos al final del día.

De aquí yo no me voy sin haber vivido / voy a gozar la vida mientras respiro / contar historias y no tiempo perdido / Y no, no es existir, es sentirse vivo / Voy a gozar la vida mientras respiro / Mi miedo no es morir, es no haber vivido".

Los seguidores de la andaluza no han tardado en relacionar esta publicación con su separación y su nueva vida lejos de Kiko Rivera, al que los internautas han criticado duramente dejando claro su posicionamiento en esta ruptura.

"Hola Irene, ya has aguantado demasiado te mereces un disfrutar de tu maravilloso porvenir", "Esta se ha quedado en la gloria", "Esta chica se ha quitado un lastre de encima", "Te has quitado un peso o "¡¡¡Menos mal que has dicho basta!!! ¡¡¡¡Ahora a vivir!!!!!", son solo algunos ejemplos.

No todo han sido comentarios 'positivos', algunas voces no han dudado en romper una lanza a favor del Dj, sin quien Irene "no sería nadie". "Si no hubiera sido por ese lastre no la conocería nadie" o "Cuando conoció a Kiko ya sabía su pasado y su presente, pero como era Rivera Pantoja valía la pena aguantar".