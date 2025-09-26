Lorena Romera 26 SEP 2025 - 10:54h.

El hijo de Isabel Pantoja ha organizado una fiesta de inauguración para enseñarle su nueva casa a sus hijas

Kiko Rivera abre las puertas de su nueva casa tras separarse de Irene Rosales

Kiko Rivera ha vivido un momento muy emocionante al enseñarle a sus hijas su nueva casa. El hijo de Isabel Pantoja ha organizado un tierno plan familiar para inaugurar su nueva vivienda, a la que se ha mudado tras separarse de Irene Rosales. El dj, que mañana disfrutará también de la compañía de Fran Rivera, su hijo en común con Jessica Bueno, concursante de 'Supervivientes All Stars', está haciendo partícipes a sus seguidores de esta etapa.

Aunque no es la más feliz de su vida, el artista está haciendo todo lo posible por hacer de tripas corazón. Le vemos centrado en sí mismo, en su carrera profesional y, por supuesto, en sus hijos. El que fuera concursante de 'Supervivientes' (que tuvo que abandonar por una enfermedad) ha pasado la noche junto a Ana y Carlota, de 10 y 7 años, respectivamente.

Kiko Rivera celebra una fiesta de inauguración con sus hijas

Sus dos hijas en común con Irene Rosales -con la que ha roto tras once años de relación y nueve de matrimonio- ya han podido conocer la casa a la que su padre se ha mudado tras la separación. Además, las pequeñas han disfrutado de una divertida fiesta de inauguración que ha ideado su padre. Una celebración para la que el primo de Anabel Pantoja ha preparado, como no, su plato estrella: ¡pizzas caseras!

Y es que hace apenas unos días el cantante preparaba las primeras pizzas de su vida. Ya sin Irene Rosales y haciendo sus primeros pinitos como padre separado, el que fuera concursante de 'GH DÚO' se animaba a con esta receta que se ha convertido ahora en su receta por excelencia.

"Hoy tengo una cena muy especial", le ha contado Kiko Rivera a sus seguidores, a los que les está contando con todo detalle cómo está llevando esta nueva vida tras su separación. Un "tiempo en familia" que ha convertido al dj en el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Pizzas caseras, sus hijas conociendo su nueva casa (y luciendo un pijama a juego)... y el momento perfecto para dejar olvidarse de todas las preocupaciones.

Además, por si todo esto fuera poco idílico, el dj ha contado que hoy mismo se suma a esta reunión familiar su primogénito, Fran Rivera, fruto de su relación con Jessica Bueno, que ahora mismo está en Honduras participando en 'Supervivientes All Stars'.

"Nos falta el grandullón, que llega mañana", le ha contado a sus seguidores Kiko Rivera, que está intentando quedarse con estos ratitos de felicidad tras su ruptura sentimental con Irene Rosales, que no está siendo nada fácil para él.