Cristina Tárrega, a Alejandra Rubio: "Hace muchos años que Mar Flores no puede con tu madre"

Terelu Campos daba un golpe en la mesa y mandaba un aviso a navegantes tras las últimas declaraciones de Mar Flores, la madre de su yerno

Terelu Campos responde tajante a Mar Flores y le lanza una advertencia: "Que no se juegue con mi silencio"

Después de que Terelu Campos respondiese a Mar Flores en '¡De viernes!', su hija Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver', en el que trabaja como colaboradora, donde ha tratado una vez más de apaciguar los ánimos pero también ha defendido la posición de su madre.

"Mar es una persona que siempre está viajando y haciendo cosas, por eso no se ha dado la misma relación que con mi suegro. Además, Carlo y mi madre ya se conocían de antes y se caían bien", ha arrancado la colaboradora.

Ha sido el momento en que Alejandra ha asegurado que a su madre "no tendría ningún problema" en juntarse con la modelo, cuando la también colaboradora Cristina Tárrega ha asegurado que es Mar Flores la que no tendría ningunas ganas.

"Mar si tiene algún problema y me consta. Hace muchos años que no puede con ella y que no tiene ningún feeling ni le interesa. Hace muchos años, tantos que ni habías nacido tú", ha asegurado Tárrega.

Alejandra Rubio: "Mi madre no se mete en nada y no tendría ningún problema en ir a cenar con Mar Flores"

A pesar de las palabras de Cristina Tárrega, Alejandra Rubio ha seguido defendiendo tanto a su madre como a su suegra y puesto en duda las palabras de su compañera, asegurando que ambas no se conocían. "Mi madre no se mete en nada y no tendría ningún problema en ir a cenar con ella. Además, estoy segura de que se llevarían muy bien", ha sentenciado la hija de Terelu Campos.