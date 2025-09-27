Logo de telecincotelecinco
Lydia Lozano

Lydia Lozano desvela el sueño que le queda por cumplir: "Es lo primero que haría"

Lydia Lozano
Lydia Lozano posando de un eventoGetty
Lydia Lozano es una de las periodistas más conocidas de nuestro país y su trayectoria profesional ha estado ligada tanto a la prensa escrita como a la televisión, medio en el que alcanzó la fama y al que sigue ligada. Actualmente es colaboradora de '¡De viernes!', programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en Telecinco, donde también ejercen como colaboradores Terelu Campos, José Antonio León, Antonio Rossi y Ángela Portero.

En una de las pausas publicitarias del programa en el que inició su nueva andadura en Telecinco hace ya algunas semanas, la periodista respondió a varias preguntas para un vídeo de TikTok de la cuenta de '¡De viernes!', donde confesó cuál es el sueño que le queda por cumplir y que no tiene nada que ver con su extensa carrera profesional.

"Ir a Australia", aseguró tajante la colaboradora, que ya había hablado de ese deseo en una entrevista concedida hace meses a 'Vanitatis', donde reveló que no está en sus planes retirarse, pero que si algún día lo hace, lo primero que haría sería hacer las maletas y volar al país más grande de Oceanía para cumplir este sueño.

"Si me siguen llamando, será por algo. El día que no suene el teléfono, pues como los actores, pues ya está; me retiraré y punto. Pero haré muchas cosas. Y lo primero, un viaje a Australia", declaró Lydia Lozano que, en uno de los programas de '¡De viernes!' reveló que su último viaje había sido este verano a la Toscana en Italia junto a su marido, conocido como Charly - cuyo nombre real es Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo -, con el que lleva casada desde 1990 después de que se conocieran a través de un amigo en común.

Por el momento, ese sueño tendrá que esperar porque, en la mencionada entrevista, la periodista manifestó que está "absolutamente satisfecha" con su vida laboral y que su intención es seguir siendo colaboradora de televisión: "He disfrutado tanto…y sigo disfrutando. Soy una tía muy trabajadora, nunca me he quejado, nunca he dicho 'estoy cansada', siempre he querido seguir, seguir y seguir".

