Pipi Estrada destapa a Sonia Moldes tras su entrevista: "Estuvo conmigo mientras estaba con Lequio"

Pipi Estrada ha desvelado en 'Fiesta' que tuvo "una noche de amor" con Sonia Moldes y ella ha respondido en directo

Pipi Estrada, arrepentido por las memorias eróticas en las que hablaba de Terelu: "Solo cobré por ellas 4.000 euros"

Este pasado viernes Sonia Moldes se sentaba en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta para desenmascarar a alguien que en su opinión continúa engañando a la opinión pública: Alessandro Lequio.

Sonia Moldes y Alessandro Lequio tuvieron una relación entre los años 1997 y 1999, justo cuando el Conde tuvo un affaire con la modelo Mar Flores. Sonia, que no acabó nada bien con Lequio, destapó en '¡De viernes!' las supuestas tretas del italiano con las mujeres.

Ahora es Sonia la que se coloca en el punto de mira tras una información de Saúl Ortiz en la que habla de una supuesta infidelidad de la modelo hacia Alessandro. ¿La persona con la que Sonia habría sido desleal? nada más y nada menos que Pipi Estrada. El colaborador de 'Fiesta' responde:

"Han pasado muchos años, 28 o 29, y no hay más verdad que la propia realidad. Como no he cometido ningún delito tengo que decir que Sonia y yo sí tuvimos una noche de amor cuando ella estaba con Alessandro Lequio en casa de un amigo suyo francés. Estábamos varias personas en esa casa a altas horas de la madrugada y tengo que decir que todo fluyó muy bien".

La versión de Sonia Moldes

Kike Calleja mantiene una relación de amistad con Sonia Moldes desde hace años y la empresaria se ha puesto en contacto con él para contestar a lo que se decía de ella en 'Fiesta':

"Sonia no cambia ni una coma de lo que ha dicho en la entrevista sobre Lequio, sobre Pipi reconoce que sí que tuvo una noche con él 'de besos', pero que ya no estaba con Lequio".