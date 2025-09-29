Equipo mtmad 29 SEP 2025 - 17:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre el aspecto de su bebé y a quién se parece más

Fiama Rodríguez está rebosando de alegría después de anunciar por fin el nombre de su futuro bebé . La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene muchas actualizaciones en esta etapa tan avanzada de su embarazo y se sienta frente a la cámara con ganas de compartirlo todo. Pasando unos días en Gran Canaria junto a su familia y después de someterse a una detallada ecografía 5D, la influencer desvela a quién se parece más su bebé.

La espera de su primer hijo está siendo toda una montaña rusa tanto para ella como para su pareja, Marcello Falzerano, como así lo compartían al aclarar si ha habido cambios en su relación durante el embarazo. Entre las diversas emociones y noticias de esta aventura, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha podido conocer el aspecto de su bebé gracias a una ecografía 5D y aprovecha para compartir con sus seguidores el parecido de su pequeño.

“Lo había visto claro”, comienza sincerándose Fiama. La canaria se adentra a desvelar lo que piensan ella y ‘Marce’, los futuros papás, sobre a quién se parece su bebé, además de las opiniones de sus familiares, que no han querido inclinarse aún por un parecido. “En la anterior ecografía que me hice ya vi el parecido”, añade. La influencer confiesa que ya lleva un tiempo reflexionando sobre a quién se parece su futuro hijo. ¡Descúbrelo dándole play al vídeo!

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, transparente como siempre, se sincera sobre un notable cambio físico que está experimentando durante su embarazo. “Lo de que te crece la nariz en el embarazo es verdad”, confiesa la influencer. Fiama muestra de cerca el estado actual de su nariz y habla de lo mucho que ha cambiado. “Me está creciendo por minutos”, declara sincera. Su cambio físico hace que la canaria también reflexione sobre las consecuencias que puede tener en su futuro bebé. “Que salga con la nariz que quiera salir”, añade.

Fiama Rodríguez regresa una vez más a su canal, ‘Ya eras todo’, con muchas novedades sobre la avanzada etapa de su embarazo en la que se encuentra. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ finalmente anuncia cómo se llamará su primer hijo con Marcello Falzerano y se somete a una detallada ecografía 5D. Además, la canaria desvela cuál será la fecha del parto. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!