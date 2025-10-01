La ausencia de Rosa Benito en el balcón de Chipiona llamó la atención de todos. ¿Nuevo rifirrafe familiar?

Rosa Benito, vetada en el balcón de Chipiona por decisión de Gloria Mohedano: el motivo de la disputa

Tras la inesperada ausencia de Rosa Benito en el balcón de Chipiona, donde los Mohedano se suelen reunir año tras año durante la procesión de la Virgen de Regla, muchos se preguntaban si existía o no un nuevo cisma familiar con la que fue pareja de la hermana de Rocío Jurado.

Las que algún día fueron cuñadas, Rosa Benito y Gloria Mohedano, podrían haber tenido un nuevo desencuentro por este señalado episodio, tal y como explica en 'El tiempo justo' el fotoperiodista Tino Torrubiano. "Según me cuentan no es la misma relación que hace algún tiempo", detalla. Se cree que es Gloria Mohedano, la hermana de 'La Más Grande', la que no invitó a su excuñada.

"Que no haya estado en el balcón no significa que no haya estado en Chipiona el día de Virgen de Regla. Este año lo que ha tenido que hacer es hacer la procesión desde el principio", asegura Torrubiano. Pero el marido de Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, ha negado cualquier polémica entre las dos.

La razón por la que se ausentó Rosa Benito, según el marido de Rosa Mohedano

"No hay ningún veto. Todo el mundo sabe que si está Amador, no está Rosa y si está Rosa no está Amador", comparte como hemos podido ver en 'El tiempo justo'. "Ese es su problema y ellos deciden, entonces no hay ningún problema", aclara Rodríguez, que rechaza cualquier "molestia" y asegura que todo "está bien".

Pero, según las informaciones de Tino Torrubiano, la madre de los hijos de Amador Mohedano no habría hablado con su exmarido tras su ingreso este pasado verano. Eso, siempre citando las mismas fuentes, le habría causado molestias a Gloria Mohedano. "Esa relación es inexistente a día de hoy", confirma el fotoperiodista en el programa de Telecinco.