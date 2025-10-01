La artista colombiana ha inaugurado un nuevo centro escolar en la región de Tibú de la mano de su fundación, Pies Descalzos

Shakira culmina su gira y hace historia con 12 conciertos en Ciudad de México: "Ni en mis mejores sueños”

Compartir







Shakira ha vuelto a demostrar su compromiso con la educación en Colombia. La artista de Barranquilla ha construido un nuevo colegio en la región de Tibú, en Norte de Santander. El proyecto, llevado a cabo de la mano de su Fundación Pies Descalzos, busca transformar la vida de cientos de niños y niñas a través de la educación de calidad, inclusiva y bilingüe.

Junto con la Fundación Howard G. Buffett, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú, la construcción del centro responde a una necesidad.

El sector ha estado históricamente golpeado por la pobreza, la desigualdad y la violencia, donde muchas familias han llegado desplazadas por el conflicto armado o por falta de oportunidades en otras regiones del país.

En sus redes sociales, la cantante ha asegurado en un comunicado: "Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras. Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los detalles del centro

Concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural de más de 6.000 metros cuadrados, la nueva institución contará con 34 aulas, además de laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, comedor y talleres de artes y música.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

También dispondrá de una amplia zona deportiva y recreativa con cancha de fútbol, canchas múltiples, pista de patinaje y juegos infantiles.

Asimismo, este proceso ha impulsado la economía local con la generación de cerca de 160 empleos directos e indirectos durante su construcción.

El colegio abrirá sus puertas este mes de noviembre y entrará en pleno funcionamiento en el próximo curso escolar.

Sobre la Fundación

La Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira en 1997, ha sido el motor detrás de este y otros proyectos educativos en Colombia. Su misión es garantizar que los niños de comunidades vulnerables tengan acceso no solo a escuelas, sino también a programas integrales de apoyo en nutrición, salud y formación.

A lo largo de más de 25 años, cuenta con proyectos en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Quibdó y Tíbú, y la organización ha beneficiado a miles de niños colombianos. Solo en 2023 informó haber impactado a más de 30.000 niños en diferentes regiones del país.

Shakira se mantiene firme en su visión de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Su compromiso con Colombia trasciende los escenarios y los reconocimientos internacionales, y se materializa en proyectos concretos como este nuevo centro, que promete cambiar la vida de cientos de niños y sus familias.