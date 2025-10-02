Lorena Romera 02 OCT 2025 - 18:52h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' ha enseñado cómo ha quedado su coche tras la colisión en carretera con una furgoneta

Fani Carbajo comparte el vídeo del reencuentro con sus hijos, Emilio y Victoria

Fani Carbajo ha sufrido un accidente de tráfico a su vuelta de 'Supervivientes All Stars'. Tras vivir un precioso y emotivo reencuentro con su pareja, Fran Benito, y sus dos hijos, Emilio y Victoria, la que se diera a conocer en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha tenido un tremendo susto sobre el que se ha desahogado a través de su perfil de Instagram.

La madrileña, de 41 años, cumple hoy una semana desde que fue expulsada de 'Supervivientes All Stars' tras un apretadísimo duelo con Adara Molinero, de la que se despidió entre lágrimas tras una relación de idas y venidas que ha terminado con final feliz gracias a los momentos que han compartido juntas en Los Cayos.

Un par de días después de poder estrechar entre sus brazos a sus hijos, un momento con el que llevaba soñando desde que cogió el avión rumbo a Honduras, la que fuera pareja de Christofer Guzmán ha sufrido un accidente de tráfico. Un susto vial que podría haber acabado de la peor manera y que le tiene ahora dando gracias.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' viajaba en su automóvil, un coche rojo que "ama", cuando una furgoneta "ha invadido su carril", llevándosela por delante y provocando una fuerte colisión en la carretera. Aunque no lo ha detallado, parece que la influencer viajaba sola en ese momento.

"Pues nada, una furgoneta ha invadido mi carril. Qué barbaridad", se lamenta la creadora de contenido a través de su perfil de Instagram, donde le siguen más de 673.00 seguidores. Un terrible susto que tiene a Fani Carbajo "muy enfadada", ya que ha provocado serios daños en su turismo.

"Yo amo mi coche", se queja la influencer, que ha intentado detallar cómo se ha producido la colisión. "No sé cómo explicarlo... Ha sido la parte izquierda, la delantera, también parte del lateral... Así que nada, el señor me pidió perdón, hicimos el parte y ya, pero ahora con el lío que tengo... A ver si encuentro un taller que tenga coche de sustitución", ha comentado molesta.

Y es que lo último que esperaba vivir la exparticipante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' tras su vuelta de 'Supervivientes All Stars' era un accidente de tráfico que truncase así sus planes.