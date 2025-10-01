Patricia Fernández 01 OCT 2025 - 01:57h.

Jorge Javier Vázquez recibe a Fani Carbajo en plató tras su expulsión

Fani Carbajo alucina al verse ante el espejo y se sincera sobre sus compañeros: “Nunca lo compartiría con…”

Compartir







Fani Carbajo que, el domingo durante el 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', desvelaba el secreto de que Miri Pérez-Cabrero le había confesado que no le gustaba Albalá.

"Miri me ha reconocido que no le gustaba nada Albalá, que si estuviera fuera no se hubiera fijado en él", aseguraba Fani, la que cree que "va a hacer daño bastante a Albalá porque él si está pillado". Y dejaba claro que no solo ella sabía esta información: "Nos lo ha confesado a Adara, a Sonia y a mí, siempre detrás de una cámara".

Jorge Javier Vázquez, cuando esta entraba en plató durante la gala de 'Tierra de nadie' después de volver de Honduras tras ser expulsada, le preguntaba sobre esto y esta daba más detalles, la que continuaba manteniendo su afirmación: "A Miri no le gusta Albalá, te digo una cosa, ella nos lo ha dicho a las tres como también a los compañeros porque fui a hablar con Gloria y ellas nos dijeron que les daba pena Albalá por la actitud de Miri. Es una realidad, ella lo dijo".

La reacción de Eduardo, el padre de Miri, a las palabras de Fani

"Yo creo que no ha dicho nada que no supiéramos todos", reaccionaba Anita. Y Eduardo, el padre de Miri, que estaba presente en plató y la escuchaba muy atento, quería decirle algo: "Me parece muy feo lo que has hecho con Miri, me parece que te has tomado una venganza después de haber salido del programa, no me parece bien lo que has hecho, es deleznable". Algo con lo que Fani no estaba de acuerdo.