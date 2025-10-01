Ana Carrillo 01 OCT 2025 - 21:22h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha mostrado cómo ha sido el reencuentro con sus hijos, Emilio y Victoria

Cuando supo iba a volver a España convertida en la tercera expulsada de 'Supervivientes All Stars', Fani Carbajo no se mostró apenada porque confesaba que tenía muchas ganas de reencontrarse con sus hijos, Emilio, de 17 años, y Victoria, que cumplió su primer añito cuando la influencer se encontraba en los Cayos Cochinos.

El reencuentro por fin se ha producido y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido el vídeo en Instagram, recibiendo la respuesta de Elena Rodríguez, la madre de su nueva amiga, Adara Molinero. "Estoy llorando", ha escrito la que fuera su compañera. También ha recibido los comentarios de Susana Bianca, Amor Romeira y Pilar Llori, que han expresado que les ha encantado ver a la madrileña feliz por abrazar de nuevo a sus hijos.

"Un mes sin verlos y mi corazón se ha quedado sin palabras… Me fui con una bebé que no andaba y vuelvo con una niña con pasos y sonrisas nuevas. Y mi hijo, esperándome con el mismo abrazo de siempre y acompañado de su novia. No hay reality más grande que este: ser mamá. Lo deseaba", ha confesado la influencer junto al vídeo, en el que se la ve feliz por ver a su hija andar hacia ella para abrazarla.

En el vídeo también se muestra contenta por volver a ver su hijo mayor, al que le dice que le encuentra muy cambiado tras un mes sin verle. Todo ha sido grabado por su nuera, con la que tiene una estupenda relación, y su novio y padre de su hija pequeña, Fran Benito, al que le ha dicho en sus stories que también le echaba mucho de menos.