Ana Carrillo 01 OCT 2025 - 16:35h.

Fani Carbajo ha dado explicaciones acerca del cambio de su relación con Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'

Fani Carbajo ya ha regresado a España tras convertirse en la tercera expulsada de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' y en su entrevista con Jorge Javier Vázquez ha dado más detalles acerca de la información que tiene sobre los verdaderos sentimientos de Miri Pérez-Cabrero por Alejandro Albalá. Ya en casa, ha vuelto a usar el móvil y ha abordado otro tema que ha suscitado un gran interés entre sus seguidores: el de su relación con Adara Molinero.

En sus primeros días en los Cayos Cochinos quedó patente que las creadoras de contenido no tenían una buena relación y recordaron su enfrentamiento en el vídeo podcast 'En todas las salsas', disponible en Mediaset Infinity; pero, con el paso de los días, su relación fue mejorando y llegaron a tener un trato de lo más cercano, llegando a compartir confidencias y a ser un apoyo la una para la otra.

Ese cambio ha sorprendido a los seguidores de ambas y Fani ha querido abordar en el primer story que ha compartido en Instagram tras recuperar su móvil, prometiéndole a sus followers que hablará largo y tendido sobre ello pero dejando claro que su reconciliación ha sido sincera.

"Respecto a mi amistad con Adara, que os ha descuadrado a muchos, ya lo hablamos, ¿vale? Pero, vaya, parece mentira que no me conozcáis, sabéis que soy clara como el agua: cuando hay perdón y cariño, el pasado deja de importar. Yo me guío por lo que siento, no por el orgullo", ha escrito la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' junto a una foto en la que posa con sus gatos, con los que se ha reencontrado tras un mes fuera de casa.

En sus primeras líneas tras volver a España, la ex de Christofer Guzmán también ha querido darle las gracias a sus seguidores por haberla apoyado en esta aventura que tan feliz le ha hecho: "Estoy volviendo a la realidad y quiero deciros que estoy muy contenta. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por vuestros mensajes, por votarme, no sé cómo agradeceros todo el cariño que estoy recibiendo".