El hijo de la exconcursante de 'GH VIP' y Fonsi Nieto tiene un precioso gesto con su madre y su futuro hermanito

Hugo, el hijo de Marta Castro y Fonsi Nieto, se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su vida, convertirse en hermano mayor. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' está embarazada de su primer hijo junto a Rodri Fuertes; un bebé que nacerá la próxima primavera y con el que el pequeño ha tenido un precioso y tierno gesto.

Aunque el primogénito de la influencer ya sea hermano pequeño, pues su padre tiene otro hijo fruto de una relación anterior a su matrimonio con Marta Castro, la llegada de este nuevo bebé lo cambiará todo. Por ahora, su madre no ha expresado directamente lo que siente Hugo con el hecho de que vaya a tener un bebé junto al exnovio de Adara Molinero, con el que se lleva fenomenal y con el que tiene un vínculo muy estrecho. Tras hacerse pública la feliz noticia, un pequeño detalle que puede haber pasado desapercibido para muchos podría ser revelador en este sentido.

Es probable que Hugo Nieto aún no sea del todo consciente de lo que verdaderamente significa que su madre esté gestando a su nuevo hermanito o hermanita. No obstante, la tierna imagen que Marta y Rodri han compartido junto a él es un claro reflejo del inquebrantable vínculo que habrá entre los hermanos.

La forma en la que los futuros papás han querido incluir al hijo de la creadora de contenido y el expiloto a la hora anunciar su futura paternidad es una preciosa manera de demostrar lo importante que es Hugo en el particular proyecto familiar de Marta y Rodri.

El niño todavía no ha hablado, al menos no de forma pública. Sin embargo, tampoco hace falta que exprese con palabras la ilusión y emoción que se aprecia a simple vista. Y es que, en el vídeo que han grabado Rodri y Marta para compartir con el mundo que esperan su primer hijo también se puede ver la manita de Hugo Nieto acariciando con ternura y delicadeza la incipiente barriguita de su madre, que según la ecografía que ha compartido el también exnovio de Bea Retamal, estaría embarazada de unas 12 semanas (unos tres meses). Con este bonito gesto, el pequeño confirma las palabras de Marta en 'Me quedo conmigo', programa en el que aseguró que su primogénito les pedía a él y a Rodri un hermanito "todos los días".

"El corazón nos late más fuerte que nunca… porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras", ha escrito en Instagram la que fuera camarera mientras habla tanto en su nombre como en el de Rodri Fuertes y su hijo Hugo.