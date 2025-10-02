Ana Carrillo 02 OCT 2025 - 20:17h.

Marina Romero está "esperando resultados" tras haberse sometido a una operación debido a su enfermedad, según contó su suegra, Makoke, en un evento al que acudió la semana pasada. La influencer no ha vuelto a hablar de su enfermedad en Instagram, donde ha estado un tanto ausente hasta que ahora ha decidido compartir un vídeo en el que enseña el original regalo que ha diseñado para el mayor de sus hijos en común con Javier Tudela.

En aquel evento, la exconcursante de 'Supervivientes' también explicó que sus nietos no sabían "nada de nada" de la situación que está atravesando Marina Romero, que se ha refugiado en ellos tras su diagnóstico y así lo ha mostrado en Instagram, donde ha compartido durante los últimos días varias fotos con ellos y ha resaltado que ha recordado que esos pequeños instantes y planes diarios a su lado son los que más tiene que valorar.

Ahora ha compartido un vídeo en el que hace gala de su creatividad, como ya había hecho en otras ocasiones cuando había mostrado cómo prepara sorpresas para sus hijos. Esta vez ha creado un original espejo para la habitación de Javi Junior, que tiene cuatro años. La influencer ha explicado que su primogénito quería tener un espejo y que con pegamento fuerte le ha pegado varios coches de juguete en el marco para darle un toque personalizado.

"¡Le ha encantado!", ha expresado, entusiasmada Marina Romero, a la que su novio ha elogiado diciéndole que el regalo ha quedado "brutal". La sevillana ha recibido la ayuda de una ayudante estrella, su hija Bianca, que tiene cerca de dos añitos y que ha estado acompañándola mientras creaba el espejo.

La cuñada de Anita Matamoros le ha explicado y detallado a sus seguidores cómo hacer este espejo y les ha animado a copiar su idea. Sus seguidores han aplaudido su iniciativa por crear regalos originales para su hijo y han destacado su creatividad: "¡Eres una artista!", "Me encanta", "Eres una manitas de primera", "Precioso, muy original", "Os copio la idea", "Me encanta verte así de bien, Marina, cariño".