Lorena Romera 22 SEP 2025 - 11:13h.

La nuera de Makoke se deja ver por primera vez desde que se conoció su enfermedad: el plan con sus hijos

Javier Tudela reaparece tras hacerse pública la enfermedad de su novia, Marina Romero

Marina Romero ha reaparecido tras hacer pública su enfermedad. La nuera de Makoke ha compartido un vídeo en el que muestra el tierno plan del que ha disfrutado junto a sus hijos este fin de semana. Desde que conoce su diagnóstico, la novia de Javier Tudela se ha centrado especialmente en pasar tiempo de calidad con su familia, que también están volcados con ella.

Ha sido a través de su perfil oficial de Instagram, donde hace precisamente unos días hacía público que está atravesando una "batalla". Aunque de momento no le ha puesto nombre a su enfermedad, la influencer sí que hablaba del "miedo" de hacerle frente y compartía una imagen desde el hospital, con una vía intravenosa.

Después de hablar por primera vez de su estado de salud, confirmando que era ella el motivo por el que Makoke había cancelado su boda con Gonzalo, la sevillana reflexionaba sobre lo efímero del tiempo y la importancia de las pequeñas cosas junto a una galería de fotos de sus hijos; Javier y Bianca, de cuatro y un año, respectivamente.

"Pequeños gestos, tan normales que casi nunca los valoramos, y ahí entiendes que lo simple nunca fue pequeño, lo esencial no estaba en lo extraordinario, sino en esos momentos sencillos que siempre estuvieron ahí, esperando a ser apreciados", escribía la cuñada de Anita Matamoros a través de su publicación.

Ahora, la nuera de Makoke ha reaparecido y se ha dejado ver a través de esta herramienta mediante la que mantiene el contacto con su legión de seguidores, con la que tiene un vínculo estrecho. En esta ocasión, Marina Romero ha compartido un vídeo en el que se deja ver animada, sonriente, y haciendo un plan de lo más apetecible pensado para sus peques.

"Una buena opción para hacer en familia", ha escrito la pareja de Javier Tudela en esta publicación en la que se deja ver por primera vez después de haberse sincerado sobre su estado de salud. Un post en el que la creadora de contenido enseña el paso a paso de la receta de uno de los postres favoritos de sus hijos (y también de Anita Matamoros, que le ha encargado "unos cuantos").

Se trata de unos "bollitos de leche caseros saludables", que ha hecho con 200 gr de leche en polvo, cuatro huevos, levadura en polvo, esencia de vainilla y bolitas de chocolate negro. Después, lo ha puesto al horno, durante unos 10 minutos a 180º grados. "Cómo están...", comenta Javier Tudela, que ya los ha probado y certifica que están muy ricos.

Los mensajes que le han dejado sus seguidores, además de agradecerle la receta y decirle "la buena pinta que tienen los bollitos", han sido para transmitirle fuerzas en esta delicada etapa. "Qué paz y qué de cosas bonitas transmites. Ánimo con todo lo que pase, tu familia te dará la fuerza que necesitas", "qué momento tan bonito con tus peques", "la vida te tiene que recompensar porque das paz con solo mirar tu cara" o "se extrañaba verte".