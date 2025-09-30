Silvia Herreros 30 SEP 2025 - 09:32h.

El exconcursante de 'GH VIP' reflexiona tras la operación de Marina Romero por su enfermedad

Javier Tudela reflexiona tras salir a la luz nuevos detalles sobre la enfermedad Marina Romero, madre de sus hijos. Después de que Makoke anunciase que su nuera ha sido operada y que en casa se encuentran aún "esperando resultados", el exconcursante de 'GH VIP' comparte una importantísima reflexión sobre la importancia de pasar tiempo de calidad con los más pequeños.

A Marina y Javier Tudela la vida les ha cambiado de un día para otro. En casa intentan que a sus hijos les afecte esta situación lo menos posible, de hecho, según la propia Makoke, Javi Jr y Bianca "no saben nada" de la enfermedad de su madre. No obstante, de una manera u otra, esta situación les afecta.

Por ello, y aunque Marina esté armándose de valor y sacando fuerzas para poder continuar haciendo planes con sus retoños, también necesita descansar; especialmente ahora, tras la reciente operación de su enfermedad, la cual está tratándose en la Clínica Universidad de Navarra.

Mientras tanto, el hermano de Anita Matamoros intenta pasar el mayor tiempo de calidad posible con sus hijos. Por ejemplo, este fin de semana, el creador de contenido se ha escapado con su hijo de cuatro años a un circuito de karts. A su niña, que pronto cumplirá dos, no se la ha visto, aunque lo cierto es que es muy pequeña aún para este tipo de aventuras.

Tras una fantástica jornada padre e hijo, Javier Tudela no ha podido evitar reflexionar sobre lo efímero de la vida y sobre lo positivo que puede llegar a ser para sus vástagos en un futuro haber crecido tenido una infancia sana y llena de bonitos recuerdos.

Por ello, el primogénito de Makoke, que se dedica a las redes sociales y sabe perfectamente lo que es 'vivir pegado' a un teléfono móvil', ha mandado un mensaje a todos aquellos que tengan hijos, porque "pasar tiempo con ellos tiene que ser importante, pero recuerda que no es lo mismo estar de verdad que estar con el móvil".

Después de haber pasado una tarde maravillosa y de haber visto lo mucho que su hijo ha disfrutado de pasar tiempo con su padre, Tudela no ha podido evitar emocionarse pensando en "la importancia de ver crecer a tus hijos y no las historias de cualquiera" a través de una pantalla.