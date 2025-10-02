Lidia González 02 OCT 2025 - 14:59h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ cuenta cómo quiere llamar a su bebé con Rodri Fuertes: la reacción del influencer

La gente se acuerda de Adara Molinero tras el anuncio de que Rodri Fuertes y Marta Castro van a ser padres

Compartir







Marta Castro han anunciado que está esperando su primer hijo en común con Rodri Fuertes, tras dos años de relación. Un bombazo que ha dejado completamente impactados a sus seguidores, quienes no han tardado en reaccionar a la noticia. Sin embargo, los influencers ya habían dejado claro que tenían intención de convertirse en padres juntos. Por este motivo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ desvela el nombre que le quiere poner a su bebé en común con Rodri Fuertes. La pareja se sentaba junto a Luitingo y Jessica Bueno para confesarse como nunca sobre el futuro de su relación en ‘Un cuento imperfecto’.

La creadora de contenido hablaba alto y claro sobre su deseo de volver a ser madre, tan solo nueve meses después de comenzar su noviazgo. Preocupada por el paso del tiempo, la influencer explicaba que quería quedarse embarazada en un periodo de tiempo de un año, a pesar de algunas dudas de su pareja. Por su parte, Marta ya tenía todo planeado hasta el punto de tener muy decididas las opciones de nombres para su bebé, tanto en el caso de ser un niño como una niña. Sin poder disimular la sonrisa de su rostro, la influencer afirma: “Me encantaría”.

PUEDE INTERESARTE Rodri Fuertes se declara como nunca a Marta Castro

Muy ilusionados por el momento que están viviendo, tras haber luchado en un proceso “nada sencillo” con una clínica de fertilidad, los creadores de contenido hacen público que, por fin, van a aumentar un miembro en su familia. Tener una decisión tan firme al respecto ha facilitado que la exmujer de Fonsi Nieto haya podido escoger dos opciones para el nombre de su bebé, una de ellas muy ligada a su tierra natal, Asturias.

La negativa de Rodri Fuertes a los nombres escogidos por Marta Castro

PUEDE INTERESARTE Primeras palabras de Rodri Fuertes tras salir a la luz que va a ser padre con Marta Castro

Sin embargo, parece ser que los futuros padres no están nada de acuerdo con este punto de su paternidad. Rodri Fuertes no ha dudado en ser firme con su negativa ante los nombres escogidos por Marta Castro. “Él me ha dicho que no”, asegura la creadora de contenido. Al ver que su pareja tiene las cosas tan claras, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ sentencia: “Ya lo ha elegido ella todo”.

Marta Castro y Rodri Fuertes compartían con todos sus seguidores sus ganas de convertirse en padres tan solo nueve meses después de comenzar su relación. La creadora de contenido ya comenzaba a preparar todos los detalles de cara al nacimiento de su bebé, como el nombre que quiere ponerle a su bebé, independientemente de que sea niño o niña. Dos años después de comenzar su relación, la pareja de influencers ha anunciado que van a ser padres.