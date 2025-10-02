Lorena Romera 02 OCT 2025 - 12:53h.

Adara Molinero está en 'Supervivientes All Stars', ajena a la noticia de la paternidad de su exnovio

Primeras palabras de Rodri Fuertes tras salir a la luz el embarazo de Marta Castro: "Es una campeona"

Rodri Fuertes y Marta Castro están esperando su primer hijo en común tras más de dos años de relación. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha contado que ser padre es un sueño hecho realidad para él y que lo cumple de la mano de la mujer de su vida. Tras estas palabras, la gente se ha acordado de Adara Molinero, que permanece ajena a la noticia del embarazo por su participación en 'Supervivientes All Stars'.

La pareja atraviesa uno de los momentos más especiales de su relación. Aunque ya formaban una familia con Hugo, el pequeño de cinco años que Marta Castro tiene en común con Fonsi Nieto, lo cierto es que llevaban algún tiempo planteándose dar este paso. Incluso ya habían debatido sobre los nombres que ponerle a la criatura en 'Me quedo conmigo', donde también hicieron terapia de pareja.

Hace apenas unas horas, el madrileño reconocía que ser padre es todo un sueño hecho realidad para él. Unas palabras que pillaron por sorpresa a muchos usuarios de las redes, que recordaron que uno de los motivos de su ruptura con Adara Molinero fue su "miedo al compromiso". Y es que ha sido un gran número de personas las que han pensado en la ganadora de 'GH VIP' y actual participante de 'Supervivientes All Stars' con el anuncio de este embarazo.

Muchos creen que "se va a volver loca" cuando se entere de que Rodri Fuertes va a ser padre. Y es que, recordemos, hace apenas unos meses la madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra, reconocía en una entrevista en '¡De Viernes!' que sigue pensando en Rodri Fuertes y que no había superado la ruptura. Lo contaba completamente rota, entre lágrimas, y asegurando no querer hacer ningún daño a Marta Castro con sus palabras, a la que "respetaba".

"Pienso en él todos los días, me sabe mal por su novia", decía totalmente desolada. Un relato desgarrador en el que reconocía que le seguía "doliendo todo". Especialmente, al acordarse de lo que vivieron juntos. "Me gustaría decirle que me tiene ahí para lo que necesite porque está en un momento muy duro y delicado con sus padres, sin entrar en más detalles. Me duele que él esté mal, me tiene para lo que necesite, pero no le voy a a escribir porque tiene su pareja. Yo respeto mucho", señalaba.

De ahí que el nombre de Adara Molinero haya salido a relucir tras el anuncio de la futura paternidad de Rodri Fuertes con Marta Castro.