02 OCT 2025 - 17:56h.

El exnovio de Patricia Steisy rinde un homenaje a su madre tras su dolorosa pérdida

Pablo Pisa anuncia la muerte de su madre: "Ha fallecido esta mañana de repente"

Pablo Pisa está viviendo en una pesadilla desde hace dos días. El exnovio de Patricia Steisy y padre de su única hija, Athenea, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras la repentina muerte de su madre. Para el arquitecto, su progenitora era uno de los pilares fundamentales y ante su dolorosa ausencia, le ha dedicado unas conmovedoras palabras y un sentido homenaje junto a su familia.

Despedirse de una madre es de lo más duro que vive un hijo y más aún si no ha habido oportunidad de decir un adiós. Tal como contó Pablo Pisa, todo se produjo repentinamente hace dos días y él fue el que se encontró sin vida el cuerpo de su progenitora. Nada se pudo hacer y muchas cosas se quedaron pendientes. Sin embargo y pese a su inmenso dolor, él quiere cumplir con lo que desearía ella y es por eso que han seguido con una de sus rutinas especiales a modo de homenaje.

"Hemos venido a comer papá, mi hermano, su novia, Patri y yo a un sitio donde siempre comíamos con mamá. Al lado de la mesa, en la estantería había esto. Le encantaba leerlo a mamá", ha escrito el creador de contenido acerca de una reflexión sobre la muerte de San Agustín. En ella se enfatiza que esta no es el fin, sino un tránsito al más allá para quienes creen en Dios. Destaca que no es motivo para el llanto y es más bien un paso esperanzador para la vida eterna. Una manera de señalar que ella no se ha ido y que siempre estará con ellos.

Y también lo ha sido el conmovedor gesto que han tenido en el restaurante en el que han reservado. Pablo Pisa ha contado a sus seguidores a través de sus historias de Instagram que en esta primera salida no han sabido ver de otro modo esta dolorosa ausencia. Y, por ello, han actuado de la misma manera que si ella estuviera físicamente junto a ellos. El enorme amor y admiración que siente el exnovio de Patricia Steisy por su madre está presente en cada palabra, en cada gesto.

"Hemos pedido mesa para seis, como hacíamos siempre. Y, hoy, come con nosotros", ha escrito señalando la silla vacía con la que enfrentan esta dura realidad y que es una técnica para manejar el duelo. Pablo Pisa y su familia han sido incapaces de hacer otra cosa y este ha querido concluir su improvisado homenaje dedicándole a su madre unas palabras de gran emoción. "Mamá, te adoramos. Estamos bien, de verdad. Por ti", concluye su mensaje.