Kike Calleja da todos los detalles de la estancia en Madrid de la cantante y dónde irá a continuación

Isabel Pantoja cambia sus planes tras el divorcio de Kiko Rivera: "Ha mandado sus pertenencias a algún lugar cerca de su hijo"

Isabel Pantoja se encuentra entre la mudanza y los 'fantasmas del pasado' que hacen que vuelva a estar en el centro del ojo público. Según las informaciones del periodista Kike Calleja en 'Vamos a ver', la cantante se encontraría momentáneamente en Madrid tras abandonar de manera definitiva su casa en Cantora.

"Esta semana tiene varias citas importantes en la capital, tanto en el consulado como con el médico”, explicaba Kike Calleja. Además, el colaborador ha desvelado cuál es la ubicación exacta de la cantante durante su estancia en Madrid, pues se estaría quedando en casa de su amiga Cristina.

Además, este programa ha conocido cómo se encuentra antes de su cambio de vida y tras haber hecho la mudanza de Cantora: "Está enfadada, nerviosa y frustrada por muchos de los comentarios que se hicieron por gente de su entorno", reconocía.

La próxima parada de Isabel Pantoja no sería República Dominicana, pues en los próximos días abandonaría la capital e iría a un destino intermedio antes de su llegada a Latinoamérica: "Ya desvelaremos dónde irá en su momento", terminaba.

Los nuevos frentes de Isabel Pantoja

En el programa ‘El precio de...’ se ha cuestionado la relación de amistad de la cantante con Encarna Sánchez. Según Antonio Rosi, la cantante se acercó a ella para “vivir a costa suya”.

Además, su relación con Julián Muñoz también ha salido a la palestra, tras conocer las declaraciones de la hija de este con Mayte Zaldívar, Elia, en el programa ‘¡De Viernes!’: “Llamo a Isabel Pantoja y me dice que mi padre no está, ni va a estar más”, explicaba.