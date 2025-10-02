Tamara explota contra Gloria Camila por nombrar a su hermana Michu en 'Supervivientes'

Hace casi un mes desde que los participantes de 'Supervivientes All Stars' pusieron rumbo a Honduras lejos de sus seres queridos, a quienes echan mucho de menos. Sobre esto hablaba Gloria Camila con su compañera Jessica Bueno en un momento de calma en la playa. Además, en esa íntima conversación la concursante se emocionó recordando a su excuñada Michu, fallecida recientemente. En 'El Tiempo Justo', Tamara, hermana de Michu, reacciona a las palabras de Gloria.

"Echo mucho de menos a María, la madre de mi sobrina. Me acuerdo muchísimo de ella", confesaba, en la tranquilidad de la playa, la hija de Rocío Jurado a su compañera de concurso, Jessica Bueno. "Sé que estaría gozando este concurso conmigo, estaría a tope", aseguraba Gloria a la exnovia de Kiko Rivera en las imágenes que ha repasado el programa de Joaquín Prat, antes de conectar en directo con Tamara, hermana de Michu, para conocer su opinión al respecto.

Tamara, hermana de Michu, carga duramente contra Gloria Camila

Las palabras de Gloria Camila sobre Michu en 'Supervivientes' no han caído en gracia a Tamara, quien, en directo, se mostrado muy contundente contra la exnuera de su fallecida hermana: "Lo veo súper ridículo. ¿Por qué no intentó tener un trato cordial en vida?" Ante estas palabras, algunos de los colaboradores, como Elena Rodríguez, han negado en absoluto que Gloria Camila y Michu tuviesen mala relación. "La última vez que estuvo tu hermana en Madrid estuve con ella y estuvo Gloria Camila, José Fernando… Estaban buscando piso y estaban las dos encantadas', aseguraba la madre de Adara Molinero.

Por su parte, Alexia Rivas ha criticado la actitud de Tamara, acusándola de haber sacado ella también "tajada" de la situación, hablando en los diferentes platós de televisión sobre el fallecimiento de su hermana. Tras las intervenciones de los colaboradores, la hermana de la expareja de José Fernando ha explotado contra Gloria Camila, confesando que se ha sentido muy dolida porque esta se dedique a nombrar a Michu ahora que ya no está.