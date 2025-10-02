Equipo mtmad 02 OCT 2025 - 13:13h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' rompe su silencio por los comentarios recibidos tras su aumento de pecho

Sthefany Pérez responde a Maica Benedicto tras sus declaraciones sobre su pecho

Sthefany Pérez se sinceraba a través de su canal, 'Con sazón', disponible en Mediaset Infinity, sobre todo el revuelo que se ha formado alrededor de su última intervención. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ llega tras ser protagonista de numerosos comentarios negativos en redes sociales a raíz de su reciente aumento de pecho . Unos meses después de pasar por quirófano, la influencer se siente frente a la cámara para pronunciarse ante las críticas recibidas por su operación de pecho. ¡No te pierdas nada!

La creadora de contenido quiere mostrarse totalmente transparente con sus seguidores, así lo ha demostrado enseñando sin tapujos el antes y el después de su operación . Aunque Sthefany está muy contenta con el resultado de su aumento, parece que sus redes sociales no opinan lo mismo. “Si me pongo a leer los comentarios, flipáis en colores”, afirma la influencer. En un espacio de confianza y sinceridad, la exparticipante de ‘LIDLT’ finalmente se pronuncia al respecto y desvela cómo se siente ante las críticas.

“Hay que ser menos cruel”, comienza declarando. Sthefany Pérez por fin ha roto su silencio ante las dispares opiniones sobre su operación de aumento de pecho. La influencer entiende que, desde la emisión del reality que le dio a conocer, se ha convertido en un personaje público, pero no por eso deja de ser impactante verse en el punto de mira. “Todo el mundo no tiene la misma opinión”, añade. La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado' se abre como nunca y responde sin tapujos a los comentarios negativos. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Sthefany Pérez reflexiona sobre el 'hate' en redes sociales

La creadora de contenido ha querido aprovechar su experiencia personal para poner los puntos sobre las íes acerca del uso que se hace de las redes sociales. “Hay otra situación que me la siguen recordando”, se sincera. Su aumento de pecho no es el primer motivo de críticas hacia la influencer, que también ha tenido que aguantar comentarios negativos en otras ocasiones. “Tampoco puedo cambiar el mundo, pero me gustaría crear un poco de consciencia”, declara Sthefany.

Sthefany Pérez habla sin filtros sobre su reciente operación de pecho, que tanto revuelo ha causado. Desvela todo sobre la intervención, desde el antes y el después hasta cómo está llevando el postoperatorio. La influencer también aprovecha para responder a los duros comentarios sobre su aumento que hizo Maica Benedicto. ¡Entérate de todo dándole play al vídeo!